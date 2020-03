Juegos de mesa para unir a la familia esta cuarentena del COVID-19

Si hubo algo que caracterizó la década de los noventa fue la gran diversidad de juegos de mesa que siguen siendo recordados con cariño y nostalgia.

Ahora que estás en casa, quizá quieras desempolvar alguno de estos que posiblemente tiene años arrumbado. Te traemos de regreso algunos de los más populares:

Adivina quien

Este juego te traía horas de diversión, incluso aunque ya conocieras a todos los personajes, pues cada que lo jugabas con alguien distinto era una experiencia diferente.

Twister

Tu también llegaste a realizar estiramientos que no sabían que eran posibles mientras no tus hermanos, amigos o primos no ganaran.

Si en tu adolescencia en los 2000 te divertiste con el tapete de baile, seguramente recuerdas con cariño este antecedente de tu infancia.

Serpientes y escaleras

Todos los que hemos jugados alguna vez serpientes y escaleras llegamos frustrarnos enormemente, cuando estabas a punto de llegar de repente te regresaban hasta el inicio del tablero.

Lo mejor de todo era la facilidad para conseguirlo, desde tiendas hasta dulcerías y un muy bajo costo.

Conecta 4

El objetivo de este juego era lograr una línea de cuatro fichas del mismo color dentro del tablero, y aunque suena sencillo seguramente recuerdas que para ello tenías que conocer ciertas estrategias.

Incluso había algunas de ellas donde tu sabías qué hacer para ganar sin que tu oponente se diera cuenta de qué estaba pasando…¿lo recuerdas?

Operando

Para esto tenías que tener buen pulso de cirujano (literal). Debías sacar los extraños objetos que por alguna razón llegaban al cuerpo del paciente sin tocar los bordes de las aperturas.

Seguramente muchos de los jóvenes doctores comenzaron con este juego de mesa.

Batalla Naval

Si hablamos de juegos de estrategia, Batalla Naval es el líder por excelencia. Tenías que ser muy cuidadoso e inteligente para colocar estratégicamente tus barcos en el tablero sin que tu oponente adivinara dónde se encontraban.

El que ganaba, hundía a toda la flota del perdedor.

Jenga

Aunque ahora existen tantas variedades de jenga como colores y gustos, todo comenzó con aquella torre de ladrillos de madera simple.

Este juego era de los preferidos de muchos que vivieron su adolescencia en los noventa, seguro recuerdas esas fiestas.