Preocupa a Canacintra medidas del gobierno federal ante COVID-19

El sector formal e informal tendrán impactos por el COVID-19 por lo que la respuesta del gobierno federal debe ser apoyar a ambos partes porque todo está relacionado, algo de lo que tendrá que convencerse la autoridad, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos.

Sobre la propuesta que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador por la mañana de que daría créditos a los negocios más pequeños, Castellanos dijo que preocupa que hacen falta medidas más completas.

Al referirse a que confían en que habrá un plan de apoyo dijo: "Esperemos que, en los siguientes días, conforme se vaya convenciendo (el gobierno) de que si no hay el ingreso continuo de los empleados que están en la formalidad, quién le va a comprar a los informales, finalmente es una sola economía que está relacionada intrínsecamente".

En conferencia de prensa comentó que tienen pláticas con el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, así como con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, quienes ya recibieron la propuesta del sector empresarial y saben que el sector formal también requiere de apoyos.

Por eso "nos preocupa un poquito que el discurso venga en otro sentido, pero creo que el discurso del Presidente debe ir enfocado a un audiencia diferente de la que le quiere hablar", expuso.

Sobre el proyecto de la cervecera Constellations Brand, dijo que "los derechos no se pueden someter a consulta. La libertad de la empresa no se puede someter a consulta. El estado de derecho no se puede someter a consulta" y menos cuando dicha empresa ya contaba con permisos y estudios de sustentabilidad.

Por lo que esta decisión de frenar un proyecto de inversión mediante una consulta, si bien afecta directamente a Mexicali, en realidad tendrá efectos en todo el país, porque los inversionistas no tendrán confianza ni certidumbre para desarrollar nuevos proyectos en México.