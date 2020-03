Así se desarrollan los síntomas del COVID-19 en el cuerpo día con día

"De acuerdo a la OMS, en China el 80% de los casos confirmados eran ligeros o moderados, 14% severos y 6% críticos. Que el caso sea moderado no significa que los síntomas serán como una gripe común, sino que seguirán siendo severos."

En el video se asegura que los síntomas aparecerán de dos días a dos semanas de haber estado expuestos al virus, comenzando a desarrollarse como una gripe común.

La OMS también confirmo que el 88% de los casos confirmados habrían padecido fiebre en su comienzo y que algunos otros desarrollan síntomas gastrointestinales, vomito, diarrea, nauseas o incomodidad abdominal, mismos que aparecen días antes de los síntomas respiratorios.

Además, se aclara que el orden es semejante en la mayoría de los casos, pero no indica que sea una norma, ya que el COVID-19 es un virus que para muchos comenzará y terminará en los pulmones.

Los primeros días de infección, el virus ataca a las células del órgano respiratorio, llegando a las 'fibras capilares' de los pulmones llamada 'celia', la cual se encarga de mantener el aire limpio y libre de mucosa.

Cuando todas las células pulmonares mueren, estas se convierten en contaminación, disminuyendo la habilidad de tu cuerpo para mantener la 'basura' fuera de los pulmones y la traquea.

La inflamación daña y el daño provoca más inflamación, dejando pocas células vivas. La inflamación explica por qué el dolor de garganta es uno de los síntomas más comunes (67.7 de los casos).

Otros signos que aparecen en la fase primaria son fatiga, jaqueca, dolor muscular, escalofríos y escurrimiento nasal.

Para el quinto día, las personas con alguna condición de salud tendrán problemas para respirar.

¿CUÁNTO TARDAN EN RECUPERARSE?

7 días aproximadamente.

de 7 a 14 días dependiendo su avance.

Los casos más complejos pueden desarrollar el Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda, lo que significa que los pulmones ya no pueden funcionar porque están 'inundados' por fluido. Además, con esta condición se van matando rápidamente a las celular vivas que quedan en el sistema inmune.

De los pacientes que sufren de dicha condición, la OMS China determinó que del 30-40% de los casos son fatales. Y los que permanecen vivos, tienen que se conectados a un asistente artificial de respiración.

Aunque la persona sobreviva a la enfermedad, quedará con secuelas permanentes, pues el COVID-19 perfora los pulmones.

Aún no se determina si el paciente que supere la enfermedad queda libre de contagio hacia otras personas, pero por esto, se pide permanecer en contacto con el médico.

En el video se asegura que la única manera de permanecer seguros ante el virus, es no estar expuesto, lavar constantemente nuestras manos, estar alejados de las demás personas y no entrar en pánico.

Hasta el momento en informativo video ha recibido más de 8.6 millones de reproducciones.

