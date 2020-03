Aplazan estreno de Wonder Woman 1984 por el COVID-19

Warner Bros. anunció este martes que aplazó los estrenos de Wonder Woman 1984 e In the Heights, dos cintas que se unen a la larga lista de películas cuyo lanzamiento se ha visto afectado por la crisis global desatada por la pandemia del coronavirus.

La secuela de Wonder Woman (2017) llegará así a los cines el próximo 14 de agosto, en lugar del 5 de junio previsto inicialmente; mientras que la adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda, que iba a ser presentada el 26 de junio, se ha quedado por ahora sin fecha de estreno. "Cuando dimos luz verde a Wonder Woman 1984 fue con toda la intención de que se viera en la gran pantalla", dijo hoy el presidente de Warner Bros., Toby Emmerich, en un comunicado recogido por medios estadounidenses. "Esperamos que el mundo esté en una posición más segura y saludable para entonces (por agosto)", añadió. Ver esta publicación en Instagram Regram from @gal_gadot: In these dark and scary times, I am looking forward to a brighter future ahead. Where we can share the power of cinema together again. Excited to redate our WW84 film to August 14, 2020. I hope everyone is safe. Sending my love to you all. Una publicación compartida por Wonder Woman (@wonderwomanfilm) el 24 de Mar de 2020 a las 12:05 PDT Estas declaraciones de Emmerich parecen rechazar las informaciones de los últimos días que apuntaban a que Warner Bros. se estaba planteando saltarse las salas de cine y estrenar Wonder Woman 1984 directamente en el mercado digital como medida de emergencia ante el coronavirus. El medio especializado The Wrap señaló el pasado viernes que hubo conversaciones en ese sentido en la cúpula de Warner Bros. sin que el estudio confirmara oficialmente esa noticia. Wonder Woman fue un gran fenómeno que encumbró a Gal Gadot como estrella mundial y recaudó 822 millones de dólares. En la secuela, de nuevo bajo la dirección de Patty Jenkins, Gadot estará acompañada por Chris Pine, Kristen Wiig y Pedro Pascal, entre otros. Junto a Wonder Woman 1984, también llama la atención hoy el retraso de In the Heights, la esperada adaptación al cine del musical de Lin-Manuel Miranda que cuenta en su elenco con el polifacético artista de origen puertorriqueño acompañado por Anthony Ramos, Rita Moreno, Melissa Barrera y Corey Hawkins, entre otros. Jon M. Chu (Crazy Rich Asians, 2019) ha dirigido esta película con mucho sabor latino que por ahora no tiene nueva fecha de estreno. Tampoco cuentan con día confirmado de lanzamiento las cintas aplazadas hoy por Warner Bros. Scoob, un filme de animación basado en "Scooby Doo"; y Malignant, el nuevo trabajo del cineasta James Wan (Aquaman, 2018). El coronavirus ha obligado a cerrar las salas de cine en gran parte del planeta y a Hollywood a retrasar o suspender sin nueva fecha de estreno lanzamientos tan esperados como No Time to Die (James Bond), F9 (Fast & Furious), Mulan, Black Widow o A Quiet Place Part II.