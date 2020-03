Tyson Fury invita a británicos a quedarse en casa

El campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Tyson Fury, invitó a los fanáticos del Reino Unido a obedecer la reciente advertencia del primer ministro, Boris Johnson, quien quiere que todos se queden al interior de sus casas para frenar la pandemia de Coronavirus en curso.

El pasado lunes, el Reino Unido recibió la orden de permanecer en sus hogares y solo irse bajo ciertas circunstancias, a trabajar, obtener alimentos o recibir asistencia médica. El cierre del Reino Unido durará al menos tres semanas, ya que casi 400 personas han fallecido en las regiones. El mes pasado, Fury hizo una declaración cuando detuvo a Deontay Wilder en el séptimo round de su revancha para capturar el título mundial del CMB, en el MGM Grand en Las Vegas. Una pelea de trilogía está programada para el mes de julio, pero sus respectivos promotores podrían ver la posibilidad de retrasarla.

Debido a que todos los gimnasios han sido cerrados hasta nuevo aviso, Fury ha seguido entrenando en casa. “Solo quisiera decir que espero que todos se mantengan bien y se mantengan seguros y que permanezcan adentro y no salgan a causa del virus. Después de escuchar lo que dijo el primer ministro, me lo he tomado muy en serio, como ustedes”, dijo Fury.