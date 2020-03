Texas y Ohio restringirán abortos durante la emergencia por el COVID-19

Los estados de Texas y Ohio informaron que incluirán los abortos en las listas de procedimientos médicos que deberán ser retrasados o cancelados durante la crisis del coronavirus.

Ken Paxton, fiscal de Texas, notificó que los procedimientos médicos de interrupción legal del embarazo deberán de pausarse para privilegiar la atención a pacientes de coronavirus internados en diversos centros hospitalarios, como dio a conocer en un comunicado.

Los profesionales de salud que se involucren en estos procedimientos podrán ser multados hasta con mil dólares o 180 días de condena dentro de las cárceles, por no atender la emergencia sanitaria, aclaró en el comunicado emitido esta semana.

La medida se une a la dictada en Ohio, aunque algunas clínicas han informado que no frenarán sus servicios por el bien de las mujeres de la comunidad, a pesar de las indicaciones gubernamentales, informó The New York Post.

Por su parte, la organización Planned Parenthood aseguró, en un comunicado emitido este martes, que parte de los servicios básicos de salud incluyen las posibilidades de realizarse un aborto en el momento que las pacientes lo decidan y requieran, por lo que continuarán contribuyendo con la atención que demanden ciudadanas de estas dos ciudades donde el aborto es legal.