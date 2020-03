El talento de Vivir Quintana

La música estaba en su sangre, su abuela ya traía el gusanito y es ella quien cumple el sueño. Su nombre es Viviana Quintana Rodríguez, mejor conocida como Vivir Quintana, la nacida en Francisco I. Madero, Coahuila, es la autora del tema Vivir sin miedo, que se volvió un himno de las mujeres y que sonó en todas las marchas del pasado 9 de marzo.

Vivir concedió una entrevista a El Siglo de Torreón donde platicó de sus inicios, su disco, cómo se dio la composición de Vivir sin miedo y sus planes.

Desde Ciudad de México, la lagunera de 35 años platicó del porqué de su nombre artístico: "Hice un ejercicio de biodescodificación que es tratar de lealtades en el árbol genealógico, arriba de mí hay otras tres Vivianas, a mi abuela le gustaba la música y no se pudo dedicar a esto porque estaba esta creencia que no era una carrera para mujeres y que no se podía vivir de esto, y yo sentía esa carga emocional e hice un ejercicio durante algunos meses, y como ya me decían Vivi sólo me puse la 'r' como una alegoría a este verbo en presente y a partir de ahí ya empezaron a ocurrir muchas cosas con la música".

A los 12 cantaba en la plaza Hidalgo, en Madero, ése fue su escenario hasta los 17 años. A los 18, Vivir se fue a estudiar a Saltillo en la Escuela Superior de Música y en Escuela Normal Superior del Estado, ahí combinó la escuela con su participación en el mariachi México vivo.

Tras siete años de vivir en la capital del Estado se mudó a la Ciudad de México porque deseaba hacer carrera en la música. "Yo empecé a escribir canciones en la preparatoria, y fue un maestro, César Castañeda, que me dijo: 'yo siento que tú puedes hacer canciones', y por él empecé a escribir canciones".

Años después y ya instalada en Ciudad de México, Vivir empezó con el pie derecho su camino en la música, fue seleccionada en el taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de la Ciudad de México (SACM).

"La directora era Mónica Vélez, una gran compositora que ha trabajado con grandes artistas, es buenísima y ha ganado varios Grammy. Ahí tuve la oportunidad de tener clases maestras con Leonel García, Armando Manzanero, Gil Rivera, Guillermo Méndez Guiu, Natalia Lafourcade, y otros grandes compositores.

Después me gané una beca que es muy importante, la beca María Grever para compositores que otorgan el Auditorio Nacional, Fundación Azteca, Secretaría de Cultura de la CDMX, la Universidad de Guadalajara, junto con el apoyo de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Se la dan cada año a seis personas y yo quedé en el género de ranchero", narró.

Después vino la grabación de su disco Canciones hechas en casa, "lo sacamos hace año y medio y estoy muy contenta porque la gente siempre lo compara después de cada presentación que tengo".

Vivir Quintana define su música como funk regional, "incluso tiene mucho de ranchero porque yo crecí con música ranchera en casa de mis papás, allá en Madero, yo siempre digo que el género es ranchero azul, que es como el ranchero nostálgico moderno, siempre me decían en la escuela que estaba reinventando el género ranchero que ya no era con las mismas letras pasionales y misóginas que existían hace muchos años, ahora es un ranchero diferente".

Todo marchaba bien en la carrera de Vivir, sin embargo, lo mejor estaba por llegar y el mensaje que le cambió la vida lo recibió en La Laguna, justo cuando estaba de visita con sus padres en Francisco I. Madero.

"Primero me habló un compañero que se llama Mauricio Díaz Huesos, que también es cantautor, y me dice: 'oye, tengo una amiga que también la conoces, se llama Mon Laferte, y anda buscando cantautoras, chicas que estén dentro de la música y que estén activas, para que la acompañen a cantar en el Palacio de los Deportes para el cierre de su disco de Norma, cómo ves, ¿te interesaría ir y cantar con ellas y con otras chicas?', y ahí fue donde yo conocí a Mon y nos llevamos muy bien y después me invitó a participar en su podcast que va a sacar próximamente para dar a conocer los proyectos de las mujeres en la música, que es el objetivo de ella, y cuando lo hicimos convivimos un poco más y nos pidió a varias que cantáramos, entonces canté una de las que yo hago, que son de ese estilo norteño funk, y me dijo: 'a ver cuándo hacemos algo juntas', pero en esta industria es muy común escuchar esa frase y que no se concrete nada.

Pero a las tres semanas de esa plática me mandó un WhatsApp, justamente yo estaba en casa de mis papás, allá en Madero, acababa de llegar para tomarme una semana de vacaciones, cuando recibí el mensaje donde me invitaba a cantar con ella el 7 de marzo en el Zócalo, y me dijo que sería una buena oportunidad para tocar el tema de los feminicidios, porque ya estamos muy cansados todos y 'cómo ves si tu haces una canción de eso, siento que tu harías una buena canción por el género que manejas', me escribió, le contesté que sí".

Canción sin miedo se compuso en 9 horas, para Vivir Quinta en un tema que ya estaba en el colectivo, "es una canción muy fuerte que estamos viviendo todos los días. Además también me inspiré, lamentablemente en el asesinato de una amiga de Saltillo, que este 21 de marzo se cumplieron 10 años".

Palomar hizo los arreglos del tema y en la voz de 40 mujeres se cantó en el Zócalo capitalino y se replicó en las marchas que se realizaron en el país el pasado 9 de marzo.

"La estrenamos el 7, pero desde el 5 ya la estaban compartiendo por el WhatsApp por todo México, y la verdad recibió muy buenas críticas. Varias personas me escribieron para decirme que si era yo, decían que tenía mi sello".

Canción sin miedo fue un parteaguas en la carrera de Vivir Quintana, pero ella sabe que el trabajo duro no para. "Lo que sigue es que vamos a grabar la canción con Mon y las 40 chicas que la cantamos en el Zócalo, vamos a seguir tocando, acabo de firmar una fecha muy importante acá en la Ciudad de México en septiembre, continuaré con la promoción de mi primer disco sacando más sencillos.

Además hay una canción mía, Yo te espero, en la cinta La boda de mi abuela, y acabamos de grabar otra para una película que va a participar en Cannes y me tiene muy contenta porque es cine de arte, todo esto fue antes de la Canción sin miedo, y como yo digo, este tema es el fruto de un trabajo de muchos años".

Así que el nombre de esta cantautora lagunera sonará mucho de hoy en adelante.