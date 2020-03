Jesús Ochoa busca seguridad de los actores

El actor mexicano Jesús Ochoa, no tuvo la necesidad de poner en riesgo su vida durante un rodaje y ahora como intérprete consagrado puede fácilmente negarse a hacerlo, pero reconoce que no todos, y sobre todo los que buscan una oportunidad, pueden darse ese lujo.

Por eso, como Secretario General de la ANDA (Asociación Nacional de Actores), busca una mayor protección al gremio que representa después del fatal accidente de Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera durante las grabaciones en Televisa de Sin miedo a la verdad.

Aunque la empresa pagó una indemnización por arriba de la ley, afirmó a medios de comunicación que "hay que trabajar en cualquier figura que pueda llevar el rango más alto al protocolo de seguridad.

Que el actor joven no se tenga que enfrentar a las decisiones de un productor o un director, que no pueda decir que no a alguna escena porque corre el peligro de perder su trabajo".

Asimismo, aseguró que la propuesta al Senado para asegurar jurisdicción que garantice los derechos laborales de los actores de doblaje es una aportación al cine y una invitación, algo que no debería generar enojo por parte de la industria.

"Es una iniciativa de ley, una invitación a sentarse a acomodar las cosas para que nadie salga lastimado, que alguien quede desprotegido. Es muy importante llevar al rango de industria nuestro doblaje mexicano porque además de la tradición y la fama que tiene, es algo necesario por los trabajadores.

Son la segunda fuerza en cuanto a aportación de cuotas en la ANDA, es imposible no luchar por ellos, es nuestro deber dar la cara por ellos, pero eso no significa dar la espalda a los demás", argumentó.

por su parte, Gabriela Barajas, viuda del actor Jorge Navarro quien falleció en enero durante las grabaciones de la serie Sin miedo a la verdad, negó que ya haya recibido indemnización como informó Jesús Ochoa.

"¡Pues no, Jesús Ochoa! Para su información, a dos meses de la muerte de mi marido, Jorge Navarro, yo todavía sigo en pláticas conciliatorias con Televisa", escribió Barajas en su Facebook.