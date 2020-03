Condusef limitará el acceso a sus oficinas

La Condusef pide a los usuarios no acudir a las instalaciones, a fin de prevenir el contagio por coronavirus, por lo que a partir de esta semana, las oficinas ubicadas en Palacio Federal limitan el acceso.

Pablo Velázquez Villarreal, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Coahuila, explicó que se recomienda utilizar los servicios de atención remota: el Portal de Queja Electrónica en www.condusef.gob.mx, su teléfono de atención en toda la República Mexicana, 55 53400 999 y el correo electrónico [email protected]

"La Condusef va a seguir trabajando pero de manera remota es más fácil atenderlos, así nos cuidamos todos", manifestó. Indicó que durante el primer bimestre del año se han realizado tres mil 618 acciones, destacando las asesorías inmediatas, que son 2 mil 500, además de 140 audiencias de conciliación, la oficina atiende al estado de Coahuila y La Laguna de Durango.

"La principal reclamación son cargos no reconocidos en tarjeta de crédito, en tarjeta de débito o en cuentas de ahorro, nómina, etc., porque hay retiros no reconocidos en cajeros, en alguna transferencia, o en comercios electrónicos o fijos, que se pueden atender a través del portal, el exhorto es a utilizar los canales remotos y la intención de Condusef es no dejar de atender a los usuarios", comentó.

De esta forma, desde la comodidad de su casa, puede presentar la queja por medio del portal, a través del cual se atiende prácticamente la mitad de este tipo de reclamaciones. Aplica cuando tengan una problemática con su tarjeta de crédito, débito o cuenta de nómina, por ciertas causas, los siete días de la semana y a cualquier hora.

En el primer bimestre del año actual se han atendido 4 mil 262 quejas, lo que hace un promedio de 71 asuntos por día natural, cuando el año pasado el promedio fue de 45 por día natural. Se han incorporado nuevas causas a las ya establecidas, por las cuales se puede tramitar una queja a través de esta herramienta.