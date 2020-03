Denuncian falta de protocolos en la clínica 16 del IMSS en Torreón

En menos de una semana se registraron dos manifestaciones contra la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón; la de ayer fue para denunciar la falta de insumos, pero también de protocolos para tratar posible casos de COVID-19.

En punto de las 09:00 horas, un grupo de enfermeras y enfermeros se plantó a las afueras de la institución de manera pacífica, ubicada sobre el bulevar Revolución, para manifestar la falta de insumos e incluso de lo más básico.

"Lo único que queremos son insumos para protección de nosotros y nuestras familias, nosotros prácticamente venimos a trabajar, no tenemos guantes, cubrebocas, alcohol, gel, imagínate en qué situación estamos, cómo nos vamos a nuestras casas, nosotros también necesitamos que alguien nos ayude para protegernos", dijo una de las enfermeras, quien prefirió el anonimato.

Pero lo que más les preocupa es la falta de protocolos para tratar posibles casos de COVID-19. Y es no se contaba con filtro alguno. Sin embargo, al final de la movilización, se pudo observar a trabajadores instalando un toldo similar al del Hospital General para la detección de casos sospechosos.

"Las áreas más sensibles son urgencias porque es el primer contacto, pero si se infecta algún compañero de nosotros, nos va a infectar a todos; en el área de urgencias no hay ningún protocolo, anoche llegó una paciente con probable COVID-19 y entra directamente y todas las embarazadas están expuestas, no hay un aislado, no hay un protocolo que se pueda seguir en esa área, la falta de insumos viene de mucho tiempo antes, no es de ahora, es desde mucho tiempo atrás".

Los enfermeros no se negaron a trabajar, sólo dieron a conocer las condiciones en que lo hacen y los riesgos que corren al no contar con lo indispensable para protegerse.

"Nosotros no nos estamos negando y nunca nos vamos a negar a trabajar, lo que queremos es protección de toda la clínica 16. Los cubrebocas que traemos no nos cubren de nada, necesitamos el N 95".

A través de un comunicado, la institución informó que: "se cuenta con los recursos necesarios y suficientes para salvaguardar la salud y seguridad de sus trabajadores, con el fin de dar continuidad al servicio médico de calidad durante la contingencia por COVID-19. De acuerdo con la Guía para el Uso del Equipo de Protección Personal durante la epidemia, el personal médico de los consultorios de medicina familiar y no familiar debe contar con cubre bocas y realizar un constante lavado de manos con agua y jabón".

El director, César Eduardo Rodríguez Castillo, precisó que los recursos se entregan al inicio de cada jornada y que los guantes están normados solo para el personal que tiene contacto directo con los pacientes sospechosos.

Además, en el caso del gel, la indicación es dar prioridad a pacientes y acompañantes, a fin de promover e incentivar en el personal de salud el lavado de manos.

El pasado jueves, familiares de pacientes de la clínica 16 bloquearon el bulevar Revolución, frente a la institución, por la falta de insumos. Los manifestantes tomaron uno de los carriles, el que conduce al oriente de la ciudad, para exigir una respuesta a sus inconformidades.

PERSONAL REALIZA RECLAMOS