Andy Murray asegura 'estar mejor'

El tenista británico Andy Murray reapareció para informar que ha notado mejoría en su salud, luego de recaer en la lesión de cadera, de la cual tuvo que ser intervenido para que se le colocara una prótesis.

"Afortunadamente está yendo bien las cosas. He estado entrenando durante 10 días, durante casi tres horas, y está respondiendo bien, así que cruzaremos los dedos; lo más importante ahora mismo tras la cirugía es que la prótesis esté completamente bien, que no haya nada roto a su alrededor", comentó.

Finalmente, descartó que la perseverancia por volver haya sido la causa de su recaída, sino más bien a la falta de reposo o intensidad excesiva en su proceso de recuperación.

El tenista argentino Juan Martín del Potro expresó sus deseos de volver a las canchas de tenis tras la cirugía en la rodilla a la que fue sometido el año pasado, pero admite que cada vez se le hace más complicado.

"Tengo muchas ganas de seguir jugando, pero la realidad es que se me está complicando mucho. Los médicos siempre me animan y me dejan claro de que volveré a hacer ejercicio con normalidad en el futuro, pero cada día que pasa y ves que la situación no cambia se hace muy complicado", comentó.

Nunca es buen momento para una lesión, pero "Delpo" recuerda con tristeza el punto donde ocurrió esta última, cuando se encontraba en el tercer puesto del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y muy cerca de alcanzar al español Rafael Nadal.