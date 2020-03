Le arrancan para siempre a su hijo

"Yo sé que los hijos son prestados, pero cómo pudieron arrancármelo de esa manera. Lo único que les pido a las autoridades es que me den esa paz que necesito, que ya hagan algo para que ese señor me diga dónde quedó mi hijo, porque yo sé que tal vez no le hagan nada, está bien protegido", dice Luz Flores Peña, quien desde hace nueve años busca a su hijo de nombre Julio Alberto Villagana Flores.

Con 23 años de edad, Julio Alberto trabajaba en la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, en el 2011. "Lucy" cuenta que el 21 de marzo se despidió de su hijo, como siempre, ya que éste entraría a trabajar a las siete de la mañana. Debido a que era día de asueto, ella no acudió a su trabajo en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (FGJE). Al día siguiente, la mujer salió de la casa y aunque su hijo aún no llegaba de su turno, no le dio importancia; horas después, recibió una llamada de un compañero de Julio Alberto en donde le dijo que lo buscara porque había sido arrestado por el entonces director de la corporación, quien según dice, ahora ocupa un cargo a nivel regional en la Secretaría de Seguridad Pública. "Busquelo en Seguridad Pública o en La Joya". -¿Dónde es La Joya?, le pregunté, y me dijo: "en el campo militar, lo que pasa es que este señor así acostumbra a llevarlos". -¿Que señor? "El director de Seguridad Pública". Lucy cuenta que acudió a las instalaciones de la Policía Municipal, pero después de horas de espera, le dijeron que el director no la podía recibir porque que se encontraba en un operativo, por lo que decidió acudir al campo militar, donde le explicaron que ahí no llevaban detenidos y menos de Seguriad Pública. Angustiada, la mujer llamó a sus hermanos y todos quedaron de verse en su casa; luego, uno de ellos buscó a un abagado y todos acudieron de nueva cuenta a preguntar a Seguridad Pública por el muchacho. A ellos sí los recibió el director y les dijo que el joven estaba arrestado, pero que en 72 horas regresaría, aunque les advirtió que sería dado de baja. Lucy dice que no se sintió segura y decidió acudir a la PGJE a interponer una denuncia por privación ilegal de la libertad. Pasadas las 72 horas, su hijo no llegó, por lo que fue otra vez a buscar al director de la corporación, quien sí la recibió, pero negó que su hijo estuviera arrestado, sin embargo, su automóvil estaba en el interior de la DSPM y ella le dijo que se lo llevaría. "Esta en su derecho", fue la respuesta. Al no tener noticias, interpuso otra denuncia, pero ahora por desaparición, y lo mismo hizo en la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Ella misma realizó algunas investigaciones, pero un día le marcaron para amenazarla; dice que en una ocasión le enviaron una unidad de la corporación y un elemento le advirtió que no se manifestara, que no colocara carteles denunciando la desaparición y fue entonces que decidió salirse de su casa y por aproximadamente tres años, no le "movió" a su caso pues su denuncia fue enviada a Saltillo, ya que en aquella ciudad sí contaban con una Agencia de Investigación de Personas Desaparecidas. En 2015, Lucy se integró al grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida) y se unió a las búsquedas. Al tener el acompañamiento del grupo, fue que empezó a involucrase en la búsqueda de su hijo, pero dice que si bien en la ahora Fiscalía General del Estado (FGE) sí ha habido algunos avances, considera que han sido muy lentos pues no se ha hecho nada para que el entonces director "de una vez por todas" diga dónde quedó su hijo. "Ya que le digan a este señor, que se apiade, que necesito paz, que si no lo quieren arrestar, no lo hagan, pero nada más que me diga qué pasó con mi hijo".