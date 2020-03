Mejora salud de Tom Hanks y Rita Wilson

La pareja de actores Tom Hanks y Rita Wilson, compartieron mediante sus redes sociales, que su salud mejora paulatinamente, luego de que fueron diagnosticados con COVID-19.

El matrimonio se encuentra en cuarentena en su casa de Australia, después de salir del hospital el pasado de 16 de marzo.

El actor Tom Hanks, compartió en su cuenta de Twitter, que él y su esposa estaban en franca mejoría.

Hanks pidió a sus seguidores quedarse en aislamiento.

"Hey, gente. Dos semanas después de nuestros primeros síntomas y nos sentimos mejor". Reveló que tomar un tiempo y renunciar a ciertas comodidades, puede funcionar para que esta crisis tenga una solución y el contagio sea controlado.

"Va a tomar un tiempo, pero si nos cuidamos el uno al otro, ayuda donde podamos y renunciamos a algunas comodidades ... esto también pasará.

Podemos resolver esto", dice el actor en su mensaje.

Por su parte, Rita Wilson, compartió en su cuenta de Instagram un video donde se muestra divertida cantando Hip Hop Hoora, de la banda Naughty by Nature, además escribió: "La cuarentena vuelve loca. Ver para creer".

Finalmente, el representante de Tom Hanks, Leslee Dart, compartió a la revista People que el estado de salud de su representante y su esposa es estable.

"Su recuperación está muy encaminada para adultos sanos con este virus. Se sienten mejor cada día".

Desde encontrar maneras para ayudar a otros a lidiar con el aislamiento hasta la cancelación de eventos, la industria del espectáculo está reaccionando a la pandemia del coronavirus de diferentes formas.

El programa especial de Rosie O'Donnell vía streaming recaudó cerca de 600.000 dólares para los pacientes con el virus.

Su programa del domingo incluyó a Gloria Estefan cantando There's Always Tomorrow, Kristin Chenoweth con Taylor the Latte Boy, Gavin Creel con You Matter to Me y Darren Criss con Being Alive.

El especial se transmitió en vivo por Broadway.com y su canal de YouTube. El dinero será destinado para que la organización The Actors Fund ayude a aquellos que padecen el nuevo coronavirus.

Otros momentos destacados incluyeron a Neil Patrick Harris haciendo magia con sus hijos, Patti LuPone interpretando A Hundred Years From Today y Adrienne Warren en vivo desde su tina cantando Simply The Best.

Por su parte, Amazon dará a los padres de familia acceso gratuito por streaming a más de 40 programas infantiles, incluyendo Pete the Cat e If You Give a Mouse a Cookie, así como temporadas selectas de programas infantiles de PBS como Arthur y Daniel Tiger's Neighborhood.

Los usuarios interesados, pueden acceder a los programas infantiles con una cuenta de Amazon válida, la cual es gratuita. Los programas están disponibles para los clientes de la empresa a nivel mundial. Normalmente estos programas se pueden ver con una suscripción de Prime Video.

Otros programas gratuitos de momento son Jesse and Nessy, Bug Diaries, Costume Quest y The Snowy Day.