'Verstappen está asustado por COVID'

Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, narró que el piloto holandés Max Verstappen se encuentra atemorizado por la pandemia causada por el coronavirus y aseguró que lo "mejor" sería que se contagiara para dejar atrás el miedo.

De acuerdo con el austriaco, el piloto de 22 años no es un paciente que esté en un grupo de riesgo, por lo que, desde su punto de vista, debería de contagiarse y ponerse en cuarentena para regresar lo más sano posible a las pistas.

"Max me dijo por teléfono que estaba aterrorizado de estar infectado. Pero lo mejor sería que ahora se infectara. A los 22 años, no está en el grupo de riesgo, pero después de eso sería inmune, en su lucha por el título", señaló el ex piloto austriaco.

De igual modo, Marko explicó que pasa la cuarentena en su casa en Graz, Austria, y a pesar de sus 76 años aseguró que no le asusta ser contagiado, pese a que pertenece al grupo de riesgo de la población.

"Además de trabajar en la oficina, respondo a mi frustración con una motosierra y similares. Austria tiene muy buena atención médica. Soy extremadamente cuidadoso de no lastimarme con la motosierra y tener que ir al hospital. Ese es ciertamente el lugar más peligroso en este momento", aseguró Marko en entrevista para medios locales.