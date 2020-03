Llaman a acatar medidas

PREVENCIóN

"Por favor, no salgan si no es necesario", es el mensaje del secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, durante el lunes 23 de marzo, día en el que México registró ya la cuarta muerte a causa del coronavirus.

El funcionario informó que desde la semana pasada han comenzado a dejar que los trabajadores y trabajadoras con problemas de salud, embarazadas y lactantes, puedan dejar de asistir a realizar sus labores sin afectación alguna a sus percepciones salariales, además de que han reforzado las medidas de prevención de contagio y monitoreo en los accesos de la presidencia.

No obstante, Lara lanzó un llamado especial a la ciudadanía de Torreón para que se puedan evitar más casos del COVID-19 entre quienes habitan la Laguna: "Por favor, no salgan si no es necesario, en la medida de lo posible quedarnos en nuestras casas.... si vamos a realizar algún trámite en presidencia, pues vayan solos, no nos expongamos al contacto en general con la gente, más que nunca tenemos que estar muy concientes".

Dijo que analizan también la operación de algunos espacios abiertos.

1

CASO

De muerte debido al coronavirus se ha tenido hasta el lunes en la Comarca Lagunera.

NúMERO Fotos: La i

Tel.- 7166012

Petición

Llaman a no caer en las noticias falsas, siguiendo todas las recomendaciones de las autoridades solamente por los canales oficiales y los medios de comunicación.