Jugador de los Vaqueros de Dallas se retira de la NFL

Mientras hace unos días el centro de los Cowboys de Dallas, Travis Frederick, compartió en sus redes sociales sus pensamientos sobre el impacto que tendrá la pandemia de Covid-19, el jugador utilizó su Twitter este día para anunciar su retiro.

Frederick explicó que tomó la decisión después de "mucha consideración, discusión y reflexión" y señaló que no fue una decisión fácil.

También discutió perderse la temporada 2018 después de ser diagnosticado con Síndrome de Guillain-Barré y dijo que estaba listo para el siguiente capítulo de su vida, pero que no sentía que podía irse sin regresar al campo en 2019.

Regresó y jugó más del 99 por ciento de las jugadas ofensivas del equipo, pero no sintió que estaba jugando a un nivel lo suficientemente alto como para continuar. "Hice mi regreso al campo, jugué bien en general, y fui seleccionado para el Pro Bowl, pero fue un año difícil para mí", escribió Frederick.

"Cada día me enfrenté a una lucha: ya no podía actuar al más alto nivel. Jugar "bien" es lo que espero de mí mismo y no es lo que mis compañeros de equipo reciben. Debido a esto, ahora mis días como jugador de football están terminados. Estoy orgulloso de lo que he logrado en mi carrera, y me voy con la cabeza en alto".

Frederick fue elegido en primera ronda en 2013 y fue nombrado All-Pro en el primer equipo en 2016. Fue segundo equipo All-Pro en 2014 y 2015 e hizo cinco Pro Bowls en las seis temporadas que estuvo en el campo.