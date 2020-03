Futbol europeo con pérdidas millonarias por el coronavirus

Tres de las Ligas futbolísticas más importantes del mundo, luchan por no perder en suma hasta 2 mil 427 millones de dólares, debido a la pandemia por el coronavirus según informa el sitio "SoccerexPro News".

La Liga Premier de Inglaterra, espera que los organismos de radiodifusión no los multe hasta por 897 millones de dólares, por si la temporada no termina por el Covid-19; en tanto que en España se tratará de jugar toda la campaña para no cargar con pérdidas de hasta 756 mdd y en la Serie A de Italia, los servicios financieros esperan no absorber las pérdidas de 772 millones de billetes verdes, si el Calcio no regresa en lo que resta del año.

La Premier League resistirá cualquier intento de los organismos de radiodifusión para multarlos hasta con 750 millones de libras (US $897,2 millones) si la temporada no termina debido a la pandemia de coronavirus, según el "Daily Mail".

La Premier está actualmente cerrada debido al brote de Covid-19, con todos los juegos suspendidos hasta al menos el 3 de abril. A pesar de esto, el Mail informa que la competencia podría enfrentar la acción de sus emisoras nacionales, incluídos Sky Sports de TV paga y BT Sport, si no cumple con sus compromisos de TV antes del 31 de julio.

El actual acuerdo de transmisión de la Premier League en el Reino Unido tiene un valor de 5 mil millones de libras en el Reino Unido ($5,9 mil millones de dólares) para el ciclo de 2019 a 2022 y, según el "Mail", empresas como Sky y BT están sopesando acciones legales contra la liga para recuperar un trozo de su inversión Si los juegos no son televisados por el resto de la campaña 2019/20, se informa que esto podría llegar a 37 millones libras (US $44.3 millones) para cada uno de los 20 clubes de la competencia.

La Liga de España, podría dejar de percibir hasta 678.8 millones euros (US $ 756.8 millones) si el resto de la temporada 2019/20 se pospone indefinidamente. Las cifras, transmitidas por Diario AS e informadas por Forbes, muestran que una cancelación total de las actuales campañas Primera y Segunda d costaría € 549 millones ($ 611.3 mdd) en derechos de televisión, 88mde ($ 97.9 millones) para suscripciones TV y 41.4mde ($46.1mdd) en recibos de entrada del estadio.

"Nos queda un 25 por ciento de la temporada por jugar. Y todo el presupuesto tendrá que ser revisado, ese es el daño que puede ocurrir si la competencia no está terminada", dijo Javier Tebas presidente de la Liga de España.

"Los clubes más grandes de Europa se ven afectados, así como los más pequeños. Los que juegan en Europa ganan mucho al hacerlo. Si se suspenden las competiciones, todo se revisaría y los ingresos serían mucho más bajos. Todos los presupuestos de los equipos se verían comprometidos si la competencia no se completa, pero estoy convencido de que lo será".

La compañía de servicios financieros Deloitte le dijo a la Serie A de Italia, que enfrenta pérdidas de hasta 720 millones de euros (772 millones de dólares) si no puede completar la temporada debido a la pandemia de coronavirus, según "Gazetta dello Sport".

Sin embargo, según el informe, si la Serie A pudiera completar la temporada, Deloitte dice que las pérdidas serían de 170 millones de euros (182 millones de dólares) más manejables.

Según los informes, los clubes de la Serie A han estado presentando opciones a los oficiales de la liga mientras buscan manejar la carga financiera sin depender del gobierno. Según los informes, las sugerencias incluyen modificaciones a las nuevas regulaciones del estadio, racionalizar la burocracia y revisar la prohibición de las asociaciones comerciales con la industria de las apuestas. Según la "Gazetta", las propuestas ahora serán formuladas oficialmente por el director ejecutivo de la Serie A, Luigi De Siervo, antes de presentarse ante el gobierno.

Hablando en la televisión nacional, Spadafora explicó el plan actualizado, incluida una decisión tardía sobre si los juegos se jugarían a puerta cerrada, dependiendo de la situación en ese momento.