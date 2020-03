Vocalista de Reyno ofrecerá concierto acústico en redes

El vocalista de Reyno, Christian Jean, armó un concierto acústico para que sus fans pudieran tener un poco de distracción mientras viven en cuarentena debido a la pandemia por el coronavirus y durante el evento se declaró fan de Ana Gabriel.

El cantante de éxitos como "Nunca me dejes", "Fluye", entre otras transmitió en vivo a través de sus redes sociales y decidió interpretar su versión de "Ay Amor" de la nacida en Guamuchil, Sinaloa, la cual cantó para su madre porque dijo que la extraña y fue ahí mismo donde reveló ser fan de la cantante de "Quién como tu".

"Yo normalmente no tocó covers, pero esta va dedicada a mamá, no la he podido ver por todo este desm#$%e, la extraño”, dijo el intérprete de Química. “Está bien difícil esta canción, tiene tonos muy altos, la tuve que bajar un tono y aun así la sentí muy arriba, estaría padre hacer una versión para esta rola. Hice un cover de ella porque soy súper fan, pero es la única canción que me sé de Ana Gabriel, no tocaré de otros grupos, no soy rockola", agregó Jean.

Durante el evento, Jean envió un mensaje respecto a la contingencia sanitaria en la que se vive actualmente causada por el Covid-19.

"Es tiempo para sanar, para dejar que la tierra sane también y vuelva todo a su lugar, iluminarse uno mismo, purificarse, esperemos que esto no dure tanto y pronto podamos hacerlo en vivo sin riesgo a contagiarnos", señaló.

Christian Jean sufrió un pequeño percance durante la transmisión al olvidar la letra de una de sus canciones, de acuerdo con él, por distracción.

"Se me olvidó por estar leyendo los comentarios, me distraigo", explicó como si estuviera cantando.

El también guitarrista interpretó canciones de la banda como "Fluye", "Hasta el Último Día" y "Nunca Me Dejes", pero también cantó algunas de sus pistas que tiene en su repertorio como solista, entre ellas "No Soy Yo" y "Flor De Piel".

Este es uno más de los conciertos transmitidos a través de las redes sociales con la iniciativa de estar en casa durante la cuarentena, pero teniendo algo de música en vivo, entre los cantantes que se unieron a este proyecto está Juanes, Ximena Sariñana y el reggaetonero Sech.