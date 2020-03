Neil Diamond cambia letra de Sweet Caroline para adaptarla al COVID-19

El cantante Neil Diamond utilizó sus redes sociales, durante su cuarentena en casa, para cantar con sus seguidores el tema Sweet Caroline, aunque aprovechó para cambiarle la letra y mandar un mensaje ante la pandemia de COVID-19.

"Sé que estamos pasando por un mal momento en estos tiempos, pero los amo. Creo que si cantamos juntos nos sentiremos un poco mejor", se le escuchó decir junto a su mascota y un poco de fuego de fondo.

Acompañado por una guitarra, Diamond cantó una parte de Sweet Caroline (ingresada este año al Grammy Hall of Fame), aunque lo que más llamó la atención fue el cambio que hizo en la letra, con las nuevas pautas ante la contingencia.

La canción original habla de manos que se tocan para intentar alcanzarse, pero Diamond pidió lo contrario interpretando "hands, washing hands, reaching out, don’t touch me, I won’t touch you', un pedido directo a lavarse las manos y no tocarse.

Anteriormente, el cantante mostró su gratitud a todos los trabajadores de la rama de la salud, a los empleados de supermercados, de servicios de comida, de repartos y quienes están haciendo todo lo posible para mantener a todos a salvo.