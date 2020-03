Dua Lipa adelanta estreno de Future Nostalgia tras filtrarse en redes

Finalmente será este próximo viernes 27 de marzo y no el 3 de abril, como estaba estipulado inicialmente, cuando se publique el nuevo disco de Dua Lipa, Future Nostalgia, una decisión que llega tras la filtración del álbum completo y que llega acompañada del aplazamiento de su gira europea.

una persona le filtró el album a dua lipa a tan solo días de su lanzamiento, ven la importancia de no escuchar y/o difundir las canciones filtradas sea de quién sea porque esto les afecta, y mucho. nadie merece que le caguen el trabajo de esa manera.pic.twitter.com/w3pD7EVuK9 — C(@ShawnHoneyXO) March 23, 2020

El cambio de fecha lo notificó la propia artista durante una sesión de preguntas de seguidores a través de su perfil de Instagram, donde aseguró que parte del cambio está motivado por la pandemia de coronavirus.

"Cada vez que hablo de mi álbum, me emociono y siento que se me saltan las lágrimas un poco, en gran parte por los acontecimientos y la incertidumbre de las últimas semanas", declaró.

Lipa, británica de origen kosovar, dijo que espera que la publicación de su esperado segundo disco "traiga algo de felicidad" y que "haga bailar al mundo".

Durante su encuentro con los seguidores, informó asimismo del aplazamiento de su gira europea, que debía arrancar en Madrid el próximo 26 de abril. Las nuevas fechas del "tour" serán anunciadas mañana, a partir de las 10 horas GMT.

Future Nostalgia es uno de los grandes lanzamientos de 2020 tras la publicación del previo Dua Lipa (2017), álbum que convirtió a su intérprete y coautora en una de las nuevas grandes voces de la escena pop global, con numerosos temas de éxito, como New Rules.

Hasta el momento se editaron de manera oficial tres anticipos de Future Nostalgia: el corte que le da título y las canciones Don't Start Now y Physical.

Acaba de anunciar asimismo que este miércoles se lanzará otro nuevo sencillo, Break My Heart, el cual contiene un extracto de Need You Tonight de la mítica banda australiana INXS.