Son ahora los enfermeros de las diferentes áreas de la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Torreón, los que se manifestaron por la falta de insumos.

En punto de las 9 de la mañana de este lunes, los inconformes se plantaron a las afueras de la unidad para mostrar su malestar y sobretodo su preocupación.

"Lo único que queremos son insumos para protección de nosotros y nuestras familias, nosotros prácticamente venimos a trabajar, no tenemos guantes cubrebocas, alcohol, gel, imagínate en qué situación estamos, cómo nos vamos a nuestras casas, nosotros también necesitamos que alguien nos ayude para protegernos", dijo una de las enfermeras.

Pero lo que más les preocupa, también es la falta de protocolos para tratar a posibles casos de COVID-19.

"Las áreas más sensibles son urgencias, porque es el primer contacto, pero si se infecta algún compañero de nosotros nos va a infectar a todos; en el área de urgencias no hay ningún protocolo, anoche llegó una paciente con probable COVID-19 y entra directamente y todas las embarazadas están expuestas, no hay un aislado, no hay un protocolo que se pueda seguir en esa área, la falta de insumos viene de mucho tiempo antes, no es de ahora, es desde mucho tiempo atrás".