Sin operar, el 90 por ciento de negocios de la Arebb en La Laguna

A pesar de que muchos contaban con permiso para operar, el 90 por ciento de los negocios de la Asociación de Restaurantes, Bares y Banquetes de La Laguna optó por cerrar el pasado fin de semana, como parte de las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19.

José Luis Flores Juárez, presidente de la Arebb, señaló que la autoridad municipal les hizo un exhorto en general, lo que se sumó a los reproches de los bares ubicados en el sector poniente de la ciudad y la mayoría prefirió cerrar, a fin de generar conciencia sobre la emergencia sanitaria.

No obstante, indicó que hubo zonas donde los negocios operaron con normalidad, a pesar de que muchos de ellos no son restaurantes propiamente, pero cuentan con este giro para poder laborar los domingos, aunque no tengan cocina, como ocurre en la calzada Colón y el Paseo Morelos.

Dijo que estiman un 60 por ciento en pérdidas por el cierre del fin de semana, porque muchos negocios se quedaron con insumos del fin de semana.

En términos de los estímulos que han solicitado, el titular de la Arebb dijo que en el caso del municipio, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), va a dar oportunidad de pagar en tres meses y quizá podría darse un descuento a los negocios, sin embargo, hizo un llamado a la Federación y al gobierno del estado de Coahuila a que también proporcionen incentivos ante la contingencia sanitaria.

Señaló que en este organismo se cuenta con restaurantes de gran trayectoria como La Majada, El Sureño o D'Enríquez, por lo que reprochó que el gobernador, Miguel Riquelme estuvo el fin de semana en Torreón y solo se reunió con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), sin tomarles en cuenta. "Estamos viendo que en Jalisco y Aguascalientes se está apoyando a empresas que van a cerrar o misceláneas que van a enfrentar una crisis, aquí no hay nada", expresó.