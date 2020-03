México apoya las medidas tomadas para Tokio 2020

- El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, anunció su apoyo a la postura del Comité Olímpico Internacional (COI) de posponer por cuatro semanas la toma de decisiones sobre la celebración de los Juegos de Tokio 2020.

"Se apoyará en todo momento la determinación que tome el COI al término de las reuniones que se lleven a cabo para tal efecto en los próximos días", señaló el directivo.

Padilla insistió en la importancia de esperar para ver cómo avanzan los acontecimientos y en todo caso apoyar el liderazgo del COM ante la pandemia, que en México ha registrado 251 casos, entre ellos el de la campeona panamericana de pentatlón moderno, Mariana Arceo, quien evoluciona bien, según los médicos.

De celebrarse los Juegos de Tokio en la fecha prevista, del 24 de julio al 9 de agosto, México espera llevar a la competencia a más de 150 deportistas que buscarán al menos ganar 5 medallas.

Los de mayores posibilidades de conseguirlo están en los deportes de saltos, taekwondo, tiro con arco, tiro deportivo, gimnasia, béisbol y fútbol, en el caso de que la selección de este último deporte se clasifique.

En los Juegos de Río de Janeiro 2016, México ganó 3 medallas de plata y 2 de bronce.

La Federación Internacional de Atletismo ve urgente aplazar los Juegos Olímpicos por la pandemia de COVID-19.

Sebastian Coe, presidente de World Athletics, que es la Federación Internacional de Atletismo, mandó una carta a Bach, donde le pide aplazarlos.

World Athletics es la primera federación internacional que hace la solicitud en medio de la preocupación mundial que existe por la pandemia de coronavirus. "Te escribo para solicitar que se muevan los Juegos", escribió Coe en la carta.

El dirigente solicitó la equidad en la competencia, el impacto del brote de COVID-19 en el entrenamiento y el mayor riesgo de que los atletas sufran lesiones como las tres razones principales por las que la organización cree que los Juegos Olímpicos deberían posponerse.

El doble campeón olímpico de 1,500 metros dijo que posponer Tokio 2020 pondría fin a la "angustia real" y la "incertidumbre" que sienten los atletas debido a la pandemia y su impacto en su entrenamiento y calificación para los Juegos.

"Nadie quiere ver los Juegos Olímpicos pospuestos, pero, como he dicho públicamente, no podemos celebrar el evento a toda costa, ciertamente no a costa de la seguridad de los atletas, y una decisión sobre los Juegos Olímpicos debe ser muy obvia muy rápidamente".