Urge arreglar el pavimento en el oriente de Torreón

En la colonia Latinoamericana, la calle Gilberto Rodríguez luce totalmente descuidada desde su acceso por el bulevar Revolución hasta la calle Venezuela, situación que lleva varios meses sin atención, según señalaron los vecinos de la zona.

Los pozos se observan de gran tamaño y profundos sobre los carriles de circulación, lo cual complica el tránsito diario de los vehículos, además de que los riesgos de accidentes son frecuentes.

Francisco Gómez, habitante de la zona, indicó que ya son más de cinco meses los que este acceso ha permanecido en esta situación de descuido, por lo que no se explican qué es lo que las autoridades necesiten para poder generar los trabajos de rehabilitación de esta vía.

"No sabemos por qué las autoridades no han acudido a este punto de la ciudad y sí a lugares cercanos, aquí el pavimento está intransitable, al igual que por las noches no da seguridad el que la mitad de la vialidad está a oscuras, donde apenas si se ve por dónde se circula o si viene algún peatón", comentó.

Dijo que los autos ya han sufrido daños, como lo son ponchaduras, al igual que las suspensiones se han visto afectadas, incluso, destacó que al ser circulación de doble sentido, muchos de los vehículos obstruyen el paso al tener que transitar por el carril donde se observan mejores condiciones, por lo que, consideró que un choque está muy latente en esta zona

Finalmente, conductores y habitantes que a diario circulan por la zona piden a las autoridades municipales, que se tome en cuenta este espacio de la ciudad, y que se apliquen mejoras al pavimento antes de que ocurran accidentes mayores.