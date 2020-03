Se disculpa rival del 'Canelo' por broma

- El Campeón Mundial Supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el inglés Billy Joe Saunders, se ha visto obligado a hacer una disculpa pública después de reírse de una presunta situación de coronavirus que involucra a uno de sus amigos.

De acuerdo a varios reportes, Saunders acudió a las redes sociales admitiendo haber llamado a una aerolínea e informándoles que su amigo se había sentido mal antes de su vuelo a casa desde Estados Unidos.

De 30 años, Saunders estaba en la Unión Americana junto a Ben Davison, su entrenador, su nuevo compañero de campamento Josh Taylor y su amigo no identificado antes de que todos los eventos de boxeo se suspendieran por la pandemia del COVID-19.

Como resultado de la acción de Saunders, el trío fue retirado del vuelo que estaba programado para llevarlos de regreso al Reino Unido.

"Solo quería aclarar un par de problemas que he visto volar por las redes sociales", dijo Saunders en un video de respuesta. "Uno de mis mejores amigos estaba en el campamento conmigo, se suponía que debía volar conmigo ayer. No voló de regreso porque se sintió un poco mal, se despertó esta mañana sintiéndose en una posición un poco peor. De todos modos, tomó la decisión de regresar. No quería que volviera".

Saunders estaba entrenando para su propuesta de defensa del título mundial contra el púgil mexicano Saúl "Canelo" Álvarez el 2 de mayo en Las Vegas. La pelea no se había anunciado formalmente antes de la cancelación o aplazamiento de todos los eventos deportivos por parte de la Comisión Atlética del Estado de Nevada.