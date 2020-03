Bibiana Candelas 'disputa' quinto set

La exolímpica lagunera, Bibiana Candelas, no se rinde. Continúa luchando contra el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que le fue diagnosticado en el 2017, y al que en primera instancia, ya había vencido.

El año pasado, este mal cancerígeno le regresó, por lo que tuvo que volver a las quimioterapias, incluso, recién se sometió al proceso de trasplante de médula ósea autólogo.

"Familia, les comparto que estos días estuve en el proceso de recolección de células madres y pase por 3 días de quimioterapias desde las 8 am hasta las 6 pm. No me siento de lo mejor por los efectos secundarios pero si me siento muy positiva de que vamos muy bien para el trasplante" escribió en sus redes sociales.

"Quise aprovechar este momento para compartirles una reflexión personal. Debido al trasplante y ahora con el coronavirus cerca de nosotros, he tenido que estar aislada y bajo cuidados más estrictos. He estado estos últimos días conectada a una máquina por más de 9 horas y no ha sido muy placentero" explicó, acompañada de varias fotografías que publica, con la mejor de las sonrisas.

"Esto me ha hecho valorar lo que pudiera estar haciendo en casa aunque tuviera que estar encerrada como muchos ahora. Que más quisiera estar en casa pero sana y poder hacer cosas diferentes. Mi afán no es juzgar porque se que tal vez hay alguien que desearía estar al menos como yo estoy ahora y así sucesivamente. Mi reflexión es que valoremos lo que tenemos y la oportunidad que tenemos de cuidarnos para no tener consecuencias que hemos visto en otros países".

Adelantó que estará hospitalizada, por lo que se pone a pensar en las personas con otras enfermedades y den positivo, teniendo que estar expuestas o sin recursos en los hospitales, por la posible saturación del servicio médico si dejan que esto se expanda.

"Gracias por sus buenas vibras y mensajes, me alegran el corazón. Un abrazo y mis mejores deseos, vamos a cuidarnos por nosotros y por los que queremos ya sea amigos, familia y planeta".

Candelas representó a México en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, junto a Mayra García en el voleibol de playa, cumpliendo uno de sus mayores sueños. Representó al país, en un sinfín de competencias internacionales, incluidos Panamericanos y Centroamericanos.

En el voleibol de sala, incursionó a los 9 años de edad en el Club GIMA Torreón, bajo la batuta de los entrenadores Gildardo García e Irma Rangel. Fue seleccionada nacional durante mucho tiempo y becada en la Universidad del Sur de California.

Después de casi una década en el voleibol de playa, regresó al de sala, jugando un par de años en la Liga Profesional de Puerto Rico, hasta que se retiró, para ser coordinadora atlética en el Tecnológico de Monterrey, hasta que se le detectó su enfermedad.

Entre sus logros están dos campeonatos de la NCAA, tres veces nombrada All American, además de ser medallista de oro en los Centroamericanos Mayagüez 2010, plata en los Centroamericanos Veracruz 2014 y bronce en los Panamericanos Río de Janeiro 2007.