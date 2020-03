No quiere ser el estereotipo de latina

La actriz Jaina Lee Ortiz se siente honrada por los papeles que ha interpretado en su carrera.

"No me conformé con la latina estereotipada", dijo desde The Langham Huntington Hotel en Pasadena.

Tiene razón. En la pantalla chica la celebridad -mitad estadounidense, mitad puertorriqueña- ha sido oficial de policía, detective, marín y más recientemente bombero como protagonista de la serie Station 19 con el que estrenó su tercera temporada la semana pasada por Sony Channel.

Su personaje, como la teniente Andy Herrera, capitana interina de la estación 19 es, a decir de la actriz, una mujer poderosa, fuerte, inteligente e independiente.

"Siento una gran responsabilidad de representar mi cultura y afortunadamente interpretando un papel que tiene una vida positiva. Ella es admirable, determinada, inteligente, no tiene miedo de ir por lo que quiere, es muy valiente", señala.

"No soy solamente la novia, o la que está detrás del cuarto como una sirvienta. No hay nada malo en eso pero amo poder interpretar otro personaje e incluso aunque no hablo español intento decirle a los escritores que pongan un poco de español de vez en cuando, hay un par de momentos en los que ella y los demás miembros del equipo tienen una conversación en español", explica.

En ese camino, Jaina ve que el panorama en la tv ha progresado y cada vez le dan más oportunidades a gente de color y latinos, enfrente y detrás de cámara.

"(Espero que) en lugar de quejarnos de por qué no hay suficientes de nosotros empecemos a celebrar que estamos más presentes ahora de lo que estábamos hace 10 años".

Como parte de la nueva temporada de Station 19, esta noche Jaina y sus compañeros de elenco compartirán historia y pantalla junto a parte del equipo de Grey's anatomy con un episodio especial en el que ambas series se cruzan.

A partir del segundo capítulo, esta semana, sus episodios de estreno se transmitirán cada martes a las 20:50 horas.

Adentrarse al mundo del cuerpo de bomberos fue una tarea complicada para Jaina por lo que requirió dedicarle lo necesario a la creación de su personaje.

"Todo lo que depende de mi cuerpo para cargar un asiento, es lo más difícil que he tenido que hacer. Estoy muy agradecida, le tengo mucho respeto a los bomberos porque es lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida", relata.