Exhortan a empresarios a seguir lineamientos ante el COVID-19

La directora asociada de Red Ring, Arleth Leal, pidió a los empresarios seguir los lineamientos de seguridad y salud ante la pandemia de COVID-19, ya que en muchas compañías los colaboradores están entrando en una crisis o pánico, lo cual está mermando la productividad.

Leal dijo que la pandemia ha cambiado las reglas del juego del mercado mundial, sobre todo en el sector Salud, Económico y Laboral, por lo que se debe tomar más en serio el riesgo sanitario que podría darse en México de no tomar en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La directora mencionó que en México es necesario adoptar ciertas medidas, sobre todo a nivel interno y así evitar colapsos en las líneas de producción.

También reconoció que hoy en día los mercados, las empresas y Gobiernos de muchos países están muy nerviosos ante esta pandemia, por lo que los trabajadores están entrando en crisis, ya que tienen la sensación de estar contagiados, lo que afecta su desempeño y merma la productividad.

"Ahora si un colaborador tiene gripa, sus compañeros temen que tenga coronavirus y hay una sobrerreacción de la gente".

La especialista en soluciones en recursos humanos dijo que ante este virus el impacto es por igual para las empresas; tanto las pequeñas como las grandes pueden sufrir un fuerte colapso no solo por las ventas bajas, sino por la falta de mano de obra calificada.

Leal opinó que las empresas deben seguir todos los lineamientos de seguridad y salud que recomienden las autoridades de salud, por ejemplo la limpieza de espacios, el continuo lavado de manos, no tocarse la cara, boca, nariz y ojos y no comer en la calle.

La directora reconoció que los empresarios están inseguros de lo que pasará con la pandemia, sobre todo porque acaban de terminar un año complicado (2019) y temen que el coronavirus afecte sus operaciones por tiempo indefinido.

También mencionó que "muchos de ellos tienen operaciones con empresas chinas y otros países donde hay paro de operaciones por el efecto del dólar o la falta de insumos". Además, el tema del petróleo y el dólar complica la situación financiera del mundo.

Por ello, aconsejo a las empresas a que tomen las medidas necesarias en materia de salud y seguridad para mantener los empleos en el país y evitar un impacto importante.

Indicó que en México aún no hay un impacto fuerte dentro de la economía interna, pero no descartó que esto pueda ocurrir como en otros países por no reaccionar en tiempo.