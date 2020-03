Tianguis no respetan cuarentena

Los tianguis, donde se concentran decenas y hasta cientos de personas en distintos puntos de la ciudad, continúan trabajando sin control sanitario alguno por la contingencia del COVID-19.

Mientras que todas las cantinas, cervecerías y antros de la ciudad están cerrados por disposiciones gubernamentales, por la citada contingencia y para prevenir mayor número de casos, los tianguis trabajan en forma normal.

Ayer domingo, sobre la calzada Quetzalcóatl, en las colonias Francisco Villa y Tierra y Libertad, los tianguistas instalaron sus puestos desde temprano.

A lo largo de unas 12 cuadras, los tianguistas colocan sus puestos sobre el camellón central y/o en las banquetas, donde ofrecen de todo, desde herramienta mecánica usada, ropa, tenis, zapatos, sombreros, aguas frescas, nieve, comida, antojitos y hasta bolsos para dama.

Ayer se pudo observar a decenas de personas de todas las edades recorriendo la Quetzalcóatl en busca de algún artículo para comprar, o solo viendo para pasar el rato.

La aglomeración de personas es mucha sobre toda la citada calzada y sin ningún control por parte de las autoridades del sanitarias municipales, estatales o federales.

Las recomendaciones por distintos medios de comunicación son intensas, en el sentido que la gente debe permanecer en casa y no salir más que lo necesario, a fin de evitar la propagación del virus, pues con que haya una persona infectada, el riesgo se desencadena en forma exponencial, pero todo hace indicar que en los tianguis no hay riesgo alguno o las autoridades no han reparado en esta situación.

Una persona entrevistada, reconoció el riesgo que se corre, pero como las autoridades no hacen nada, pues la venta sigue.

Sin control

Las concentraciones de personas está prohibida por las autoridades sanitarias, pero en lugares como los tianguis, que laboran casi toda la semana, no hay control.

12 CUADRAS

Más o menos, son en las cuales se instalan los vendedorees en los tianguis.