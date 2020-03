Canadá decide no enviar a sus atletas a los Olímpicos de Tokio 2020

Mediante un comunicado, el Comité Olímpico canadiense dio a conocer los motivos por el cual declinaban asistir al certamen celebrado en Japón.

"El Comité Olímpico de Canadá (COC) y el Comité Paralímpico de Canadá (CPC), respaldados por sus Comisiones de Atletas, Organizaciones Deportivas Nacionales y el Gobierno de Canadá, han tomado la difícil decisión de no enviar equipos canadienses a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el verano de 2020".

Además de expresar su decisión, manifestaron un mensaje directo al Comité Olímpico Internacional, mostrándole su compromiso y apoyo en caso de aplazar la fecha de inicio de los Juegos Olímpicos.

"El COC y el CPC solicitan urgentemente al Comité Olímpico Internacional (COI), y al Comité Paralímpico Internacional (IPC) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pospongan los Juegos por un año y les ofrecemos todo nuestro apoyo para ayudarlos a navegar por todos complejidades que traerá la reprogramación de los Juegos".

