Vikonis critica publicación en redes sociales de Puebla

A pesar de que no hay futbol de competencia en la Liga MX por culpa del coronavirus, los equipos siguen rivalizando y haciendo crecer su antagonismo.

Así lo hizo el club Puebla, que este fin de semana debió enfrentarse contra el Cruz Azul en la jornada 11 del suspendido Clausura 2020 por el Covid-19. Pero esto no le gustó a Nicolás Vikonis, portero de La Franja que le pareció más importante unir que crear rivalidades en la cancha virtual.

En redes sociales, los Community Manager de ambos equipos, se dieron con todo cuando el del Club Puebla por Twitter escenificó lo que pudo ser el juego con un triunfo de voltereta de último minuto, con un gol marcado por el portero Vikonis, muy al estilo de Moisés Muñoz con el América en la final del Clausura 2013 contra los cementeros.

Ante esto, La Máquina contestó con una imagen minimizando lo puesto por los Camoteros. "Muy bien, entendido, necesitas atención".

El guardameta uruguayo respondió también en su cuenta de Twitter lo que le pareció una broma de mal gusto: "Hoy me parece más importante fantasear con que mañana desapareció esta pandemia, no con el resultado de un juego; Es tiempo de estar unidos no de rivalizar por banalidades".

El Club Puebla está dirigido por Juan Reynoso, ex defensa central campeón con el Cruz Azul en el ya lejano Invierno de 1997. Ambos equipos se encuentran con los entrenamientos suspendidos hasta que pase la crisis por el coronavirus.