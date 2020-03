Cruz Azul no ha realizado pruebas de COVID-19 a sus futbolistas

A pesar de que el Cruz Azul viajó a Los Ángeles, California previo a la suspensión de actividades de la Liga MX por el coronavirus, ningún miembro del equipo se ha realizado las pruebas de infección.

Jaime Ordiales, director deportivo del club, comentó que nadie está exento de contagiarse de Covid-19, como le sucedió a Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, y Alberto Marrero, directivo del Atlético de San Luis.

El Cruz Azul, que canceló sus entrenamientos hasta nuevo aviso, no ha registrado algún caso sospechoso, ya que nadie ha presentado indicio de la enfermedad también conocida como SARS COV-2.

"Por cuestión Federal, no se están permitiendo chequeos a menos de tener síntomas. No hemos hecho las pruebas, pero vigilamos que los jugadores, directiva y cuerpo técnico no tengan problema. Todos los días se manda un reporte médico.

"En caso de que algo cambie, realizaremos las pruebas", dijo el directivo a El Universal Deportes, vía telefónica. Hace dos semanas, el Cruz Azul realizó un viaje a California, ya que estaba programado el partido contra el LAFC, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, mismo que fue suspendido por la pandemia global.

En el estado, se han confirmado mil 500 casos y 27 personas han fallecido. Ordiales explicó que todo integrante de la institución realiza "un trabajo monitoreado físico y un chequeo médico desde casa, para tener el reporte de cada uno de ellos".

El director deportivo de La Máquina priorizó la salud de la población sobre el futbol y que es importante mantenerse en casa para evitar contagio.

"Nadie está exento de adquirir el virus". El Cruz Azul Futbol Club marcha líder en el Clausura 2020, con 22 puntos, a la espera de que se reanuden las actividades de la Liga MX.