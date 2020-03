Pese a coronavirus, celebran misas en iglesias de Gómez Palacio

A diferencia de Torreón donde la eucaristía se transmitió de manera virtual por la emergencia sanitaria del coronavirus, en Gómez Palacio y a criterio de los sacerdotes, sí se efectuaron las misas dominicales en algunas iglesias católicas, aunque con una baja afluencia.

En la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, solo acudió este día un 8 por ciento de personas a la ceremonia religiosa de las 12 del día, de una capacidad total de 400 que tiene este templo.

La misa fue presidida por el obispo Jorge Estrada Solórzano y previo a su inicio, los asistentes recibieron gel antibacterial y fueron distribuidos en las bancas de toda la catedral de manera que se conservaran ciertas distancias para evitar la propagación y contagio del COVID-19, enfermedad que ha afectado a cinco personas en esta entidad y que además causó la muerte de un hombre de 74 años que fue atendido en la clínica 46 del IMSS en Gómez Palacio.

Estrada Solórzano pidió a los feligreses levantar una oración por todas aquellas personas que han sido víctimas del coronavirus y de manera especial por su madre, que atraviesa por un estado grave de salud, pero por otro padecimiento. Posteriormente y ante la alerta sanitaria, los fieles comulgaron en la mano y previo al acto recibieron gel antibacterial. Para evitar el contacto físico, se sustituyó el saludo de la paz por una reverencia.

Casi al finalizar la misa, el obispo informó a los asistentes que a partir del próximo domingo 29 de marzo quedan suspendidas las misas dominicales y que tentativamente éstas se reanudarán hasta el 19 de abril, pues las medidas estarán sujetas según lo exija la emergencia sanitaria.

En entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón, Estrada Solórzano mencionó que las celebraciones de Semana Santa se realizarán en privado y que se transmitirán por diversos medios electrónicos además de que se dará continuidad a la eucaristía diaria dado que entre semana acude un número reducido de fieles.

El obispo dijo que la Diócesis que tiene a su cargo no ha recibido un comunicado oficial por parte de las autoridades de Gómez Palacio y de Lerdo donde se les pida alguna medida especial.

“Ayer supe que salió ya en la noche un comunicado del alcalde de Lerdo donde pedía...pero yo no puedo de la noche a la mañana cambiar medidas que ya se habían incluso publicado pero estamos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades, si a mí ellos se acercan y me hacen una petición especial, pues yo con gusto colaboraré…

Ayer lo más que pude hacer fue decirle a los padres (de las iglesias) pues que a criterio de cada uno (realizaran las misas) porque ya no había forma de decirles que no, yo me enteré de último momento, algunos cerraron desde este domingo y otros celebraron”, indicó.

Mencionó que durante las eucaristías, los sacerdotes han estado exhortando a la comunidad para que atienda las recomendaciones sanitarias y agregó que en las iglesias se están aplicando las medidas de higiene pues aunque no se está invitando a multitudes, sí se está dando la oportunidad de que las personas lleguen y hagan una oración “ante el santísimo”, a la distancia adecuada.

Monseñor llamó a la ciudadanía a no dejar de hacer oración y a mantener la fe así como a ser solidarios y estar atentos a las necesidades de los desvalidos.

Ante esta emergencia de salud, exhortó a la comunidad a no caer en pánico y a tener prudencia para evitar más afectaciones por el coronavirus. "Necesitamos tomar las precauciones adecuadas, pero para eso necesitamos conocer de qué se trata, hay mucha información falsa de la cual debemos tener cuidado, seamos prudentes en lo que leemos y de quién lo leemos", concluyó.