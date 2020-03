Empoderar a mujeres también es clave para la ciencia: física española

El empoderamiento de la mujer y las niñas también es clave para el desarrollo de la ciencia, por lo que las organizaciones e instituciones deben promover acciones como becas y charlas en escuelas y colegios, según afirmó lunes en Costa Rica la física española de partículas Belén Gavela.

"Sí que hay discriminación y es muy importante que se hagan acciones específicas animando a las niñas y las jóvenes en colegios a pedir becas y estancias, eso tiene mucho impacto, porque a menudo ellas no se atreven. Hay que animarlas, plantearles la necesidad de hacer ciencia, eso es fundamental y que esto sea una preocupación constante a tomar en cuenta", expresó Gavela.

La física se encuentra en San José, para impartir la lección inaugural 2020 de la Universidad de Costa Rica titulada "El universo invisible", prevista para este miércoles y que debido a las medidas de prevención por el coronavirus COVID-19 será realizada de forma virtual.

Como parte de su trayectoria, Gavela ha hecho parte de investigaciones internacionales de alto nivel y fue la primera mujer catedrática universitaria de España en el campo de la física teórica y la primera mujer en ser contratada como miembro de la División de Teoría de la Organización Europa para la Investigación Nuclear en Suiza.

"Cuando estaba jovencita miraba alrededor y era la única mujer en la sala y yo decía 'Dios mío que estoy haciendo aquí', y te sientes muy rara y eso te cuesta, te hace cuestionarte, te hace dudar, tendemos a ser más perfeccionistas, te preparas las cosas más", aseguró.

"Entonces es muy importante el mensaje de apoyo y dar estímulos específicos como becas por parte de organizaciones e instituciones, y levantar la consciencia en los propios órganos de que se necesitan mujeres y también mujeres en puestos directivos", destacó Gavela en un encuentro con medios de comunicación.

En la charla magistral, la española abordará los recientes hallazgos de la física de partículas elementales y especialmente aquellas cuyo estudio pudiera ofrecer nuevas maneras de observar el cielo para desentrañar los misterios de la astrofísica y cosmología.

"Si yo ahora voy a enseñar una foto del sol con neutrinos, significa que voy a ver una imagen del sol no con la luz, que es lo que se ve usualmente, sino imagínese que uno apaga la luz y eso que tú ves, eso es la imagen del sol con neutrinos", explicó la investigadora.

"Ahora, tú miras al cielo y miras a la tierra y se puede ver una imagen diferente porque son fuente de neutrinos, no de fotones -no fuentes de luz-, con esto se puede estar viendo dentro de las estrellas, lo que no se puede ver con la luz. En esta nueva cartografía con neutrinos uno identifica nuevas fuentes y nuevos objetos más distantes que no estás identificando con la luz, también con ondas gravitacionales", afirmó Gavela.

Este descubrimiento de la masa de los neutrinos tiene consecuencias sobre leyes de física nueva, la nueva cartografía y se pueden dar avances en la búsqueda de materia oscura.

"Otra cosa interesante que está sucediendo es la astronomía multimensajera. Por ejemplo, ahora explota una supernova, y ¿qué ocurre?, primero te llega la señal en neutrinos -que expone el flujo de un sitio-, después esto lo van a ver los telescopios ópticos y los de las ondas gravitacionales también lo van a estar grabando", añadió.

Y concluyó: "Es decir, eventos que ocurran en el universo ahora se pueden ser observados no solo con luz en diferentes longitudes de ondas, sino con neutrinos, con ondas gravitaciones y estos aparatos son otras cámaras y son otros ojos para mirar el cielo".