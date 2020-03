Continúa el operativo Cuaresma en Torreón

El departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción número 6 en Torreón continúa con su operativo de Cuaresma, en el que solo se ha realizado una suspensión de un negocio.

José Luna Rioja, titular del departamento, informó que hasta el momento se han verificado cerca de 69 establecimientos de un padrón aproximado de 160 negocios entre pescaderías, restaurantes de pescados y mariscos, así como de distribuidoras al mayoreo de pescado.

En el operativo, que inició el 17 de febrero, se verifica desde la conservación del producto hasta la red de frío con la que cuentan, a qué temperatura y en qué condiciones se recibe por parte del distribuidor, así como el almacenaje del producto, ya sea en cuartos fríos o en camas de hielo potable.

En tanto que en el establecimiento se revisa la preparación así como que el personal cuente con la ropa adecuada y que sus prácticas de higiene sean buenas, además de que no porten joyas y que cuente con su tarjeta de salubridad actualizada.

También se verifica que el establecimiento cumpla con las condiciones físico-sanitarias requeridas.

En aproximadamente 50 por ciento de los lugares verificados se han encontrado irregularidades que no representan un riesgo inminente, pero que deben corregirse.

Entre las observaciones está que no todos los empleados cuentan con las tarjetas de salubridad, que algunas bitácoras de aseo no están completas o que falta algún letrero, entre otros detalles que deben subsanarse.

"Hemos encontrado algunas irregularidades, por ahí realizamos una suspensión porque no tenían el producto debidamente almacenado, no se presentaron bitácoras, se encontró el producto con poco hielo y se procedió hacer el aseguramiento. En otros hemos encontrado irregularidades que no representan un riesgo inminente pero deben darse cumplimiento", explicó el titular de Regulación y Fomento Sanitario.

Así mismo, informó que se tomaron 51 muestras de producto tanto fresco como preparado, dos de ellas se encontraron fuera de norma pues tenían un desarrollo bacteriano fuera de norma, por lo que los propietarios son acreedores a una sanción administrativa.

"El proceso que llevamos a cabo es por triplicado, una muestra para la autoridad, otra que queda bajo la misma etiqueta para que el verificado lo envíe a su laboratorio y una tercera prueba para el desempate", concluyó.

Verificación