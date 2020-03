Roldán, lista para una aventura por Europa

- No cabe duda de que los sueños se cumplen, tal es el caso de Aide Roldán, la árbitro lagunera que participará a finales del verano en la Apple Cup de futbol, en España.

Mediante una entrevista con el videoblogger de Siglo TV, Javo Chavero, la árbitro platicó un poco del cómo surgió la pasión por el arbitraje y cuales son las experiencias que ser la encargada de impartir justicia dentro del rectángulo verde, le han dejado .

"Fue a base del destino, yo primero jugaba, un día me dijeron que faltaba un árbitro y como soy súper aventada, dije va, me puse a pitar sin saber mucho, después de eso, le encontré el cariño a arbitrear y aquí estamos"

Roldán fue seleccionada como la mejor árbitro durante la Apple Cup 2020 en Gómez Palacio, debido al rendimiento mostrado a lo largo de la justa, acompañada de otro árbitro lagunero, consiguiendo un lugar para pitar en España, representando a la Comarca Lagunera y al arbitraje mexicano

"Es como un sueño, no me lo puedo creer todavía, si sueñas, hay que cumplirlo, para mi es una satisfacción inmensa, porque voy representando a las mujeres árbitros, antes no nos querían y yo puedo decirles a las mujeres ahora, que lo hagan, que se puede hacer lo que se propongan, se que es un doble esfuerzo, porque es mucho lo que está en nuestros hombros, para poner el nombre en alto de las mujeres".

Con cinco años de experiencia, Roldán externó lo complicado que puede llegar a ser el manejar diferentes temperamentos dentro de una cancha de futbol, en donde, aseguró que el explicar las cosas y controlar lo más posible, es la manera para no engancharse y poder llevar las reglas de un partido, fungiendo como "psicóloga" en el encuentro deportivo.

Además, la árbitro lagunera mencionó que uno de sus ídolos dentro del arbitraje es Armando Archundia, puesto que el nazareno mundialista en 2006, siempre demostró carácter y clase al momento pitar un encuentro, aunado a que actualmente hacen falta como él, en el futbol mexicano, ya que los actuales nazarenos son faltos de carácter y están más dedicados a cuidar su físico.

Por último, mencionó que uno de sus sueños es pitar un mundial: "el que una mujer llegue a ese tipo de torneos, aún se ve complicado, pero primeramente habrá que ir escalando poco a poco para poder cumplir ese anhelo y por qué no, quedarme en Europa" todo para seguir dedicándose a su más grande pasión, ser árbitro de futbol.