'Nos cuidamos, pero no exageramos', dicen laguneros ante el COVID-19

En un sondeo realizado por El Siglo de Torreón entre los peatones del sector Centro de la ciudad, gran parte de los entrevistados aseguró sí llevar a cabo las medidas de higiene y prevención recomendadas para evitar el contagio de COVID-19; sin embargo, consideran que es una exageración la medida de no salir a la calle.

Cynthia Monrroy, quien se encontraba con su familia sentada en uno de los comedores ubicados entre los locales de metal del Centro, dijo que utiliza gel antibacterial y se lava constantemente las manos, pero también comentó que no se debe exagerar y hacer compras de pánico o estar en el encierro total.

"No salimos a pasear, salimos solo cuando necesitamos algo, aunque igual creemos que no es tan necesario estar encerrados, solo tomar medidas de prevención y tampoco ir a lugares con tanta gente", expresó.

Comentó que ella trabaja en el INE, institución que cerrará por 10 días, por lo cual no tendrá que ir a trabajar y dijo que se siente protegida por el momento ya que su sueldo seguirá intacto.

Por su parte, su esposo, Gerardo Arriaga, dijo que las medidas de higiene son algo que siempre han seguido en su familia y ahora más debido a la pandemia de COVID-19.

Arriaga comentó que trabaja en una maquila, sin embargo, la cerraron por 20 días debido a la contingencia, por lo que ahora se ve obligado a estar en casa y está viendo si le darán algún tipo de indemnización.

Por su parte, quienes laboran como franeleros en este mismo sector de Torreón, dijeron que ellos no se protegen con nada, ya que no ven la necesidad de hacerlo, esto a pesar de que algunos sobrepasan los 60 años de edad.

Incluso señalaron que no creen que el coronavirus sea para tanto, "no creo que sea para tanto, han pasado miles de virus raros y no nos hemos enfermado, no veo para qué tanto cuidado, solo lo que es y ya", indicó Enrique de la Rosa, quien desde hace 40 años se dedica a cuidar coches.