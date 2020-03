Fórmula 1 se plantea postergar otros GP

- La Fórmula 1 continúa como una de las competencias deportivas más afectadas por la pandemia del coronavirus.

Con siete paradas postergadas o canceladas por el COVID-19, la temporada 2020 de la categoría reina del automovilismo atraviesa un momento de incertidumbre, que podría agravarse en los próximos días si el Gran Premio de Azerbaiyán decide "bajarse" del circuito.

Esta posibilidad surgió durante la reunión que sostuvieron miembros de la F1, de la FIA y de las organizaciones de los GPs en las últimas horas.

El representante de la carrera en la ciudad de Bakú, fijada en el calendario el 7 de junio, dijo que la postura de las autoridades del país es cancelar el evento, por la falta de certeza sobre su realización y las pérdidas económicas que eso puede dejar.

Aunque no reveló el monto que implica llevar a cabo el Gran Premio, apuntó que el montaje del escenario tiene un costo elevado y la clase política de Azerbaiyán no está dispuesta a pagarlo si no se le garantiza que el Covid-19 no evitará que se corra.

Ha trascendido que el GP de Canadá estudia sumarse a la negativa, pues el circuito Gilles Villeneuve de Montreal tampoco es permanente y la administración de la provincia no pretende ver más números rojos.

Fueron suspendidos siete Grandes Premios en la temporada, pero eso no significa que la Fórmula 1 no tendrá actividades, y es que ante la fuerte afectación por el coronavirus, la empresa llevará a cabo un Gran Prix online.

Se trata de "F1 Esports Virtual Grand Prix Series", una iniciativa donde varios de los pilotos profesionales de F1 competirán entre sí virtualmente a través del videojuego F1 2019, en sustitución de cada Gran Premio de los fines de semana, a excepción de los GP de Holanda y Bahréin, los cuales no aparecen en el juego y serán sustituidos.

Si bien aún no se ha anunciado los nombres de los participantes, sí se estableció que las exhibiciones serían a 28 vueltas, con un estimado de hora y media entre clasificación y carrera.