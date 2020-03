Regresa polémica entre Taylor Swift, Kanye y Kim Kardashian

Fanáticos de Taylor Swift han arremetido contra Kanye West y su esposa Kim Kardashian, tras filtrarse en redes sociales un video del rapero que comprueba que nunca pidió la autorización de la cantante para expresarse mal de ella en su controversial canción de 2016, Famous.

En el tema incluye en la letra la frase: "I think that me and Taylor might still have sex / I made that bitch famous" (Creo que Taylor Swift y yo aún podemos tener sexo, al fin y al cabo yo hice famosa a esa perra)", algo que indignó a Swift y generó que sus fans la apoyaran. Sin embargo, Kim reveló un audio de la supuesta llamada entre su marido y Taylor, donde le pide permiso a la cantante para usar su imagen en su video.

En ese año miles de personas se le fueron encima a Taylor, tachándola de mentirosa y de que se hacía la "víctima". Ella, a través de sus redes dijo que la llamada no había sido tal cual, y que Kanye sólo le habló para decirle que haría una canción y que quería el visto bueno.

Ahora, cuatro años después, se filtró la conversación íntegra sin editar de Taylor y Kanye que demuestra que las cosas no fueron como la célebre pareja dice, pues él no le dice lo que escribió en la canción.

Por lo que fanáticos de Swift han iniciado una campaña contra el matrimonio Kardashian-West con los hashtags #TaylorToldTheTruth #KanyeWestIsOverParty y #KimKardashianIsOverParty.