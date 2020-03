Innovan las consultas médicas en Piedras Negras

Haciendo uso de las nuevas tecnologías, la administración municipal de Piedras Negras implementó un programa de consultas a través de videollamadas para atender a pacientes que tengan síntomas y/o dudas sobre el coronavirus o COVID-19.

Ernesto González Silva, médico de la Dirección de Salud Municipal, detalló que el COVID-19 se contagia directamente de persona a persona y para evitar el contagio hay que evitar el contacto, por ello se ha implementado esta nueva forma de consulta.

"En estas circunstancias de emergencia, los protocolos que llevamos o las reglas que seguimos normalmente no funcionan y tiene que haber nuevos protocolos y nuevas reglas para instaurar en situaciones como está", indicó González Silva.

Lo anterior haciendo referencia al uso de nuevas tecnologías, redes sociales y la implementación de la telemedicina, considerada una nueva forma de llevar la salud hasta la casa del paciente sin el riesgo de que el personal médico se exponga al COVID-19.

"Yo sé que esta no es la práctica médica que nos enseñaron y no es la práctica médica a la que estamos normalmente acostumbrados; le quita muchas herramientas al médico el no tener contacto directo con el paciente y no poderlos explorar directamente", explicó González Silva.

Y es que desde el pasado jueves, Claudio Bres Garza, presidente municipal de Piedras Negras, dio a conocer la activación de este programa de consultas médicas, además se destinó un número telefónico (878 153 72 14) donde se atenderán dudas relacionas a la pandemia de COVID-19 o coronavirus.