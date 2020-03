Ana Brenda lanza canal en internet

La actriz Ana Brenda Contreras, aseguró no ser video bloguera y que tampoco pretende serlo, que solamente estrenó su canal, como una manera de decir lo que quiera sin censura, ni edición.

"Estoy experimentando, viendo una faceta nueva, pero, definitivamente no me considero youtuber, simplemente estoy usando una plataforma para mostrar otro aspecto como actriz, hablar con mis propias palabras, sin que nadie más me edite, con los conocimientos que tengo, sin filtro y hablando de lo que yo quiera, eso es padrísimo", dijo desde McAllen, Texas, donde está pasando su cuarentena voluntaria en compañía de su mamá y hermano.

La idea de lanzar su canal la trabajo desde diciembre, pero, no quería caer en un circo, así que tuvo que replantearlo muy bien: "Estaba peleada con la idea de que siendo una figura pública y sobre todo una actriz que ha trabajando por muchos años, esto se convirtiera como en un reality show.

Me queda claro que esta herramienta es práctica, sin censura y después de haber dirigido los cortometrajes para YouTube, En la vida, para Estados Unidos el año pasado, me impresionó la cantidad de vistas que generó, la cantidad de personas que se meten a ver contenidos de ficción, tutoriales o cosas de la vida real, pues no quise quedarme atrás y por eso hicimos el canal", explicó. "Realmente es un espacio para que me conozcan, para que la gente sepa un poquito más de mí, como persona, sí, también abordaré temas profesionales pero es un poco más personal", ahondó.

La protagonista de telenovelas como Por amar sin ley y Lo imperdonable, además de participar en la serie estadounidense Dynasty, compartió que el lanzamiento de su canal fue atropellado, pues se adelantó, por la crisis del coronavirus.

"La verdad es que lo sacamos así repentinamente, estamos platicando en el equipo, nos dimos cuenta que todos estábamos como apachurrados, estresados y preocupados por todo lo que está pasando y bueno sin más lo sacamos.

"Hubiésemos querido tener un lanzamiento grande, con prensa, hacer una fiesta, pero, la realidad es que no hay las condiciones para hacerlo y sí necesitábamos lanzarlo para llevar entretenimiento a la gente", aseguró.

En cuanto al tema del coronavirus, la actriz, sólo tomará el rol de motivadora: "Trataré de calmar a la gente, de darle un poco de confianza en estos momentos, pero, es lo único que puedo hacer, porque no soy experta en el tema. Me queda claro que habiendo vivido el terremoto de 2017, creo que la lección muy grande que nos dejó, es saber que nos podemos unir a través de las redes sociales y darnos información al momento, verás, creo que cualquier precaución que se tome no está de más", concluyó.