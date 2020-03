Sin fecha de regreso a las funciones de boxeo

o hay un estimado, ni mucho menos una fecha, en que todo vuelva a la normalidad. Los promotores de boxeo viven una incertidumbre inusual, para organizar lo que tanto les apasiona.

Y es que la situación que se vive mundialmente debido a la crisis de la pandemia del Coronavirus, ha generado la cancelación de grandes funciones de boxeo, mientras que otras carteleras para el verano, no han podido ser anunciadas.

Recientemente, Carl Moretti de Top Rank habló con ESPN sobre algunos de los problemas con los que se ha encontrado, al tratar de resolver sus planes en cuando a las veladas que han tenido que ser suspendidas, así como el futuro que tienen las mismas.

¿Cómo se hacen provisiones basadas en lo que está pasando cuando lo que está pasando aún no ha terminado? No hemos encontrado muchas respuestas todavía porque esta cosa (coronavirus) sigue en movimiento", dijo el vicepresidente de la empresa al mando de Bob Arum.

"Quieres volver a la mesa de trabajo, pero no puedes volver a la mesa de trabajo porque no hay ninguna mesa de trabajo porque nunca ha pasado nada como esto. ¿Va a ser todo normal en 30 días? ¿Quién sabe? ¿Cómo será nuestra conversación en torno a este tema dentro de dos semanas? No lo sabes. Lo difícil es que no lo sabemos. ¿Quién diablos lo sabe?"

Top Rank tiene actualmente una cartelera para el 9 de mayo encabezada por José Ramírez contra Viktor Postol, en Fresno, pero sería pospuesta.