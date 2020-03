Módulo dar agua 'gratis'

RECHAZA

Resisten miembros del comité directivo del Módulo de Riego 3 a la intención de la Conagua de dar agua rodada a productores con adeudos, por lo que sostienen que solo repartirán el líquido a quienes paguen.

Eusebio Rodelo Díaz, secretario del Modulo de Riego 3 de la asociación Jerusalén San Jacinto A. C. en Lerdo, informó que el pasado viernes personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) acudió a entregar un documento, en donde se ordenaba que abrieran las compuertas y dieran agua para su siembra a ocho productores de una pequeña propiedad de Sapioris. Sin embargo, dijo que se negaron a recibir cualquier documento, ya que los deudores de más de 20 años de cuotas de pago no han cumplido con lo exigido por el juez distrital, quien pedía que se diera el agua siempre y cuando dejarán una garantía, cosa que no se acató.

Por ello, miembros del comité y productores montaron guardia para impedir que personal de Conagua y los propios productores deudores abrieran los canales de riego y dispusieran del agua.

Indicó que, a nombre del director de la Comisión, German Arturo Martínez Santoyo, el personal que acudió a dejar el documento aseguraba que un juez había ordenado esto, lo cual rechazaron.

Comentó que pidieron a las autoridades que abrirán los canales para dar el agua, siempre y cuando sea una orden del propio juez de Distrito, quien puso como condición que se diera una garantía para otorgar el agua.

PRODUCTORES

Tienen adeudos de más de 20 años en el pago de cuotas por el agua de riego.

NúMERO

En calma

"La postura sigue siendo la misma, que paguen o no hay agua", expresó Eusebio Rodelo Díaz, quien dijo que hasta el momento hay una aparente calma.

