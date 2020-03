Luchadores que estuvieron el día que murio el Hijo del Perro Aguayo

A unas horas de expirar, la noche del sábado 21 de marzo del 2015 le dio tiempo a la lucha libre de vivir uno de los momentos más dolorosos en su historia.

Sobre el cuadrilátero del auditorio Fausto Gutiérrez, en la ciudad de Tijuana, la promotora The Crash presentaba en su batalla estelar el duelo en relevos sencillos entre Rey Misterio Jr. y Xtreme Tiger contra el Hijo del Perro Aguayo, que haría equipo con Manik.

La batalla se desarrollaba de forma normal entre cuatro estetas de probada calidad y preparación. Pero el destino quiso que la velada terminara en tragedia, todo fue muy rápido y hasta ahora no hay una razón clara de lo que ocurrió, pero aquel sábado, el Hijo del Perro Aguayo perdió la vida mientras luchaba.

El tiempo fue cerrando heridas y los caminos de los compañeros que subieron por última vez con el perrito al cuadrilátero siguieron rumbos distintos.

Después de algún tiempo, Rey Misterio Jr., el principal involucrado en la acción que a la postre desencadenó el deceso de Aguayo, se fue alejando de la Triple A, empresa a la que había ingresado un par de semanas antes del accidente del líder de la jauría.

Todavía participó en Triplemanía XXIII enfrentando a Myzteziz (exMístico). Hasta su debut en New Japan Pro-Wrestling (2018), se movió en promotoras independientes, principalmente The Crash y Underground.

Con la empresa nipona se estrenó en el evento 'The New Beginning in Osaka', en el que retó a Liger, duelo que no se dio debido a una lesión del mexciano.

Volvió a la WWE el 28 de enero del 2018 en el 'Royal Rumble'. En septiembre firmó de dos años con ese emporio.

Mysterio hizo su regreso oficial, como luchador de tiempo completo, en octubre, derrotando a Shinsuke Nakamura. En el evento 'Money in the Bank' celebrado el 19 de mayo del 2019 derrotó a Samoa Joe logrando su primer reinado como campeón de Estados Unidos.

Mysterio sigue en WWE, tal vez en las que serán sus últimas luchas, pero encaminando a su hijo Dominik al debut como profesional. Convertido actualmente en un luchador independiente, tras la noche que marcó su carrera, Xtreme Tiger ganó el campeonato de la División X con TNA, el 24 de junio de 2015. Unos días después, en 'Slammiversary', luchando como Tigre Uno derrotó a Manik y DJ Z para retener el cetro.

Por su parte, poco más de un año después de ser la última pareja luchística del Hijo del Perro Aguayo, Manik se convirtió en TJ Perkins e ingresó a las filas de la WWE, en las que ganó el primer campeonato crucero venciendo al mexicano Gran Metalik.

Poco pasó con él en la empresa estadounidense, y en febrero del 2019 fue derrotado por Humberto Carrillo, siendo su última lucha en la empresa. Tres días después fue liberado de su contrato con WWE.

Ahora lucha como independiente y con apariciones en Impact y New Japan. The Crash sigue programando funciones, la más próxima estaba pactada para este 28 de marzo en el mismo lugar donde Aguayo dio su última batalla, pero la contingencia provocada por el Coronavirus obligó a suspenderla.