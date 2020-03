En vivo: conferencia de Donald Trump por situación de COVID-19 en EUA

De acuerdo a una vocera, la persona contagiada no tuvo un contacto cercano con Pence ni con Trump.

Trump dijo en sus redes sociales, espera se ponga en uso inmediatamente de Hidroxicloroquina y Azitromicina, medicamentos empleados para tratar la malaria y un antibiótico prescrito contra diferentes tipos de infecciones, entre ellas respiratorias.

El gobernante sentenció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), encargada, entre otras cosas, de proteger la salud pública en Estados Unidos, "ha movido montañas".

Los casos de coronavirus en EUA, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), rondan los 15,219 (entre confirmados y presuntos) y 201 fallecidos, aunque los cálculos de la Universidad de John Hopkins apuntan a 19,931 casos confirmados en el país y 275 muertos, 83 de ellos en el estado de Washington, 56 en Nueva York y 24 en California

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....