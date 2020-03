Piden posponer elecciones de Coahuila ante contingencia por COVID-19

Piden posponer las elecciones locales de Coahuila hasta el próximo año, esto con base en los datos oficiales de la Secretaría de Salud, por la contigencia sanitaria.

Arturo Braña, académico y aspirante por Morena, explicó que México se encuentra actualmente en el escenario uno, donde todos los casos que se han presentado son por importación de otros países, pero eventualmente se pasará a la fase dos, de dispersión comunitaria, de modo que entre la población se comenzará a contagiar y, posteriormente, en la fase epidémica.

"No es un escenario catastrófico, es un escenario natural de cómo se dan las cosas cuando hay una contingencia, entonces la Secretaría de Salud publica una gráfica con una curva donde se muestran los casos de la contingencia, con el primer caso el día 27 de febrero y casi tres meses después de que avance y evolucione la enfermedad, pero estamos hablando de que, cuando entramos a la fase epidémica, es cuando inician las campañas electorales, y de acuerdo a la gráfica, casualmente esos días serían los picos de la enfermedad, entonces cualquier mitin o reunión política sería medio de infección", expuso.

"No hay condiciones para realizar las elecciones bajo este escenario, ojalá que las medidas que se están tomando controlen la propagación del virus, pero si no, no hay condiciones para realizar las elecciones", dijo.

En este sentido, la propuesta, que está en la plataforma de Change.org, es que se aplacen hasta el año 2021, donde se empatarían con las elecciones de alcaldía, de diputados federales, y se podría generar una mayor participación ciudadana en la jornada, además de ahorrar gastos, por lo que los 40 millones de pesos para la propaganda de los partidos políticos en este año se podrían aprovechar en temas médicos.