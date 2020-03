Se cancelan audiencias en el Centro de Justicia Penal de Torreón por COVID-19

Las audiencias programadas para los siguientes 30 días en el Centro de Justicia Penal, fueron canceladas y reprogramadas ante la contingencia del COVID-19, por instrucciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila.

El administrador del Centro de Justicia Penal, Hugo Alberto Hernández De León, manifestó a El Siglo de Torreón, que salvo los casos urgentes, a partir del 19 de marzo y hasta el 19 de abril, no habrá audiencias y, por lo tanto, no correrán los plazos legales.

Precisó que sólo se desarrollarán aquellas audiencias urgentes, con detenidos o asuntos que deriven de una puesta a disposición de juzgados penales o familiares, así como audiencias de solicitudes de órdenes de aprehensión.

Ante lo anterior, sólo habrá personal de guardia, como funcionan los sábados y domingos con un juez de Control, un encargado de sala y un abogado defensor de oficio, así como los agentes de la Policía Procesal adscritos al Centro de Justicia Penal.

En el comunicado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se establece que no se celebrarán sesiones, no habrá actuaciones judiciales y no correrán plazos procesales.

Quedan exceptuados de la medida, los órganos jurisdiccionales en material penal y familiar, quienes mantendrán una guardia para atender asuntos urgentes.

Desde ayer se observaba el Centro de Justicia Penal semidesierto debido a las medidas antes mencionadas.