Trabajadores del Hospital General de Torreón se ausentan por COVID-19

"Atendiendo" las indicaciones del gobernador del estado, Miguel Riquelme Solís, como parte del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19, cerca de 96 trabajadores de tres turnos del Hospital General de Torreón, se ausentaron de sus labores trastocando los servicios que se presentan, lo que obligó a cancelar la consulta médica externa y atender solo urgencias.

El ausentismo del personal se registró desde el jueves, tras el anuncio que hiciera el gobernador como parte del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19, de que los empleados mayores a 60 años con situaciones de salud vulnerables, aplicarán licencia con goce de sueldo para que permanezcan en sus casas.

El director Francisco Javier Dorantes, quien reportó que entre tres turnos se ausentaron 43, médicos 25 y 28 administrativos, cifra que representa alrededor de 10 por ciento del total de la planta laboral. Condición que se presentó desde el jueves y continuó el viernes.

Sin embargo, al abordar la problemática entre el titular de la Jurisdicción Sanitaria 6, César del Bosque y el director con el secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal, vía conferencia virtual, se acordó que los trabajadores deben atender lo que marca la Ley General de Salud, que indica que ante una contingencia no aplica la licencia para ausentarse aquellas personas mayores de 60 años.

Únicamente, según explicó el director, para ausentarse deberán presentar una nota médica expedida por su médico del ISSSTE que indique que son inmunosupresores al estar en tratamiento ya sea por cáncer, hipertensión e incluso lupus.

Así mismo, anunció que la próxima semana personal del departamento Jurídico de la Secretaría de Salud en Coahuila visitará el hospital para revisar la situación.

De acuerdo con el titular de la Jurisdicción, el personal deberá de laborar con los mismos cuidados que se toman al ejercer su labor, pues recordó que ninguna persona sana acude al hospital para su atención.

Por otra, parte del Bosque anunció que la consulta externa no se suspenderá a partir del lunes 23 como lo anunció el director del Hospital, por lo que los servicios deberán ofrecerse con regularidad.

"Ya se le dio instrucciones al director, no era como él pensaba, le habían dado primero una orden no sé quién, no se la di yo ni el secretario, dice que le habían dicho que cancelaran la consulta externa", explicó.

Las medidas de ingreso de que solo deberá pasar el paciente con un acompañante seguirán así como los filtros sanitarios al ingresar.

Plan de Prevención y Control