Suspende la 'Niña' Gómez prácticas

Un tanto desilusionada, pero consiente que las circunstancias de inseguridad sanitaria que prevalecen en el país fueron determinantes, la campeona mundial de peso Minimosca por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), la cancunense Yesenia "Niña" Gómez aceptó la cancelación de la gala boxística "Equinoccio TKO" que se disputaría el próximo sábado 18 de abril en la internacional Oasis Arena Cancún.

La "Niña" Gómez se alistaba bajo las indicaciones de su mánager, el profesor Rubén Lira en el Gimnasio "Mima 2" que se ubica en Iztacalco en la capital del país, para defender su cinto de campeona por cuarta ocasión, luego de haberlo conquistado el 22 de septiembre del 2018 en el recinto del Oasis, donde se impuso por decisión mayoritaria a la mexiquense Esmeralda "Joya" Moreno.

Yesenia expondría su corona ante la colombiana radicada en la ciudad de Panamá, Olga "Cobra" Julio, después de haberla defendida con éxito ante la japonesa Erika Hanawa, la mexicana Ana Victoria Polo y la venezolana Débora "Pantera" Rengifo.

"Regreso a Cancún este sábado por la mañana; sin embargo, planeo continuar entrenando en mi ciudad, pues no quiero perder el ritmo ni la condición que he adquirido durante estos dos meses de trabajo en la capital mexicana", comenta la "Niña", que añade: En cuanto pase esta contingencia, me regresaré a retomar la preparación con el profesor Lira, no voy a descuidarme.

Yesenia Gómez compartía gimnasio con la juarense Diana "Bonita" Fernández y muchos otros pugilistas que tenían compromisos en puerta, incluyendo al guerrerense Marco Villasana Jr. "Hoy se ve vacío el gimnasio, la gran mayoría ha retornado a sus lugares de origen".