ExSpice Girl Melanie C, lanza nuevo sencillo Who I Am

La cantante y compositora británica Melanie C, reconocida por haber formado parte de la agrupación femenil Spice Girls, lanzó su nuevo sencillo Who I Am, acompañado de su respectivo video musical.

“Mi nuevo tema Who I Am está disponible ahora mismo. Espero que todos lo disfruten”, escribió la cantautora a través de redes sociales para anunciar el estreno. Líricamente, refleja su amor por la música disco, el pop electrónico eufórico y letras que entran a terrenos muy personales, Who I Am considera las lecciones duras aprendidas para poder estar "cómoda con lo que hay adentro", según explicó la británica a través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación. “Es una canción muy personal y de reflexión. Es sobre cómo he cambiado y me he desarrollado en mi vida. Entre más valor encuentro, más he sido capaz de expresarme y creer en la mujer que soy ahora”, explicó la famosa de 46 años. El video detalla los capítulos de la carrera de Melanie y revela imágenes de su trayectoria, desde sus inicios, junto al grupo que le dio fama internacional, hasta su álbum debut Northern Star y finalmente al presente. Luego de reunir a las Spice Girls en la gira colaborativa Sink The Pink, y cerrar el año con la canción, High Heels que escribió especialmente para la comunidad LGBTTT+, la celebridad conquistó con su último trabajo musical, pues los cibernautas no tardaron en elogiar el nuevo tema. “Me encantó, siempre destacaste cómo la mejor voz de las Spice Girls”, “Tu mejor sencillo, definitivamente”, “Melanie nunca decepciona, increíble”, “Que canción tan maravillosa. Te amo, Mel”, fueron algunos de los comentarios que hicieron sus seguidores con respecto al audiovisual.